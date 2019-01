"Gilets jaunes" : le ras-le-bol des commerçants du centre-ville du Mans

Le Mans, France

Ils en ont ras-le-bol : les commerçants du centre-ville du Mans doivent, chaque samedi, faire avec la manifestation des "gilets jaunes", et assistent, désemparés, à la fuite de leurs clients. Samedi 19 janvier, au Xe acte du mouvement, de nombreux commerçants ont préféré fermer leur boutique à la mi-journée, avant le passage des manifestants, et les affrontements avec les forces de l'ordre qui ont suivi.

"Vivre le mieux ensemble avec cette situation"

Des débordements qui font fuir les clients, et certains commerçants sont de plus en plus remontés contre la mairie et la préfecture : "Entre les gaz lacrymogènes et les charges de CRS, c'est vrai que j'ai des amis qui me disaient qu'ils ont du décaler leur visite en centre-ville parce qu'effectivement avec des enfants, ça n'est pas simple, ça peut faire peur", explique Olivier Dumont, le gérant de la librairie Doucet. Il réclame une meilleure coordination des services de l'État et de la mairie pour ne pas laisser mourir le centre-ville : "Quelles mesures peut-on prendre ensemble dans un débat pour que l'attractivité du centre-ville du Mans retrouve, dans un moment difficile, un semblant de réalité ?"

Ce n'est pas une question de dire si ce mouvement est légitime ou pas, s'il doit s'arrêter ou pas, c'est une question de vivre le mieux possible ensemble avec cette situation

Beaucoup de Manceaux ont été surpris les jours de manifestation, et ont été très refroidis. "Des banques barricadés, des commerçants fermés... Deux samedis très nuls et c'étaient deux samedis très importants de soldes", déplore Sabine Delandre, gérante d'une boutique de maroquinerie.

"Les gilets jaunes le samedi, c'est l'attraction, c'est joli, il y a un peu de fumigènes, et on n'en sort pas"

Pour Marc Heulin, le président de Manséa, l'association des commerçants du centre-ville, ce mouvement "est sans fin et on ne voit pas quand ça peut s'arrêter." Selon lui, une situation "très inquiétante", les premiers ressentis financiers vont apparaître à partir des mois de mars et avril.

"Que les commerçants s'adressent à l'État !"

"Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre", répond Françoise Dubois, élue à la mairie du Mans en charge du commerce. "Que les commerçants s'adressent à l'État ! Nous, nous faisons de gros efforts, nous mettons nos personnels à disposition pour gérer la manifestation, et nous avons mis le parking gratuit vendredi, c'est une perte sèche pour les exploitants des parkings."

Je ne peux qu'être solidaire et compatir, mais je ne me sens pas responsable de cette situation, et je voudrais bien que l'Etat prenne ses responsabilités.

Les commerçants ont quand même décidé de marquer le coup ce samedi : placarder des affiches avec écrit "Nos commerces en danger" sur leurs vitrines, le jour du 11e acte des gilets jaunes de la Sarthe. Les manifestants eux annoncent sur leur page Facebook un rassemblement dès 9 heures au Carrefour centre-sud, avant une manifestation libre dès 14h30 en direction du centre-ville contre les violences policières.