Gilets jaunes : le rond-point de Cana, près de Brive, évacué

Brive-la-Gaillarde, France

Le préfet de la Corrèze l'avait fait savoir en début de semaine : il invitait les gilets jaunes à récupérer leurs effets personnels et à quitter les points de rassemblement dans le département. En basse Corrèze, LE lieu de la contestation des gilets jaunes vient d'être évacué dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Il s'agit du camp établi au rond-point de Cana à Ussac, aux confins avec la commune de Brive.

L'évacuation du rond-point de Cana a été effectué ce jeudi matin - capture d'écran page Facebook "Colère 19"

Evacuation sans incident

En présence d'une quarantaine de gendarmes, l'évacuation a débuté vers 4h30, ce jeudi matin, et est en train de se terminer en ce milieu de matinée. La gendarmerie indique que les opérations se sont faites "sans incident et sans heurt" avec la poignée de personnes toujours présentes. Mais les gilets jaunes avaient eux-mêmes pris les devants en démontant ou cassant les cabanes, et en incendiant certaines d'entre elles occasionnant l'intervention des pompiers dans la soirée de mercredi. Mais déjà, sur les réseaux sociaux, certains gilets jaunes appellent à investir des terrains privés en accord avec les propriétaires pour poursuivre le mouvement.

Des baraquements avaient été installés tout autour du rond-point de Cana, près de Brive © Radio France - Nicolas Blanzat

Accord entre les gilets jaunes et le maire d'Ussel

En haute Corrèze, on se dirige en revanche vers une sortie par le haut. Un accord vient d'être trouvé entre les gilets jaunes et le maire d'Ussel pour la mise à disposition d'une salle municipale afin que les manifestants constituent des groupes de travail et quittent "la 23" , leur camp établi entre Ussel et Saint-Angel. Ils doivent en partir ce samedi, en s'engageant à déconstruire et nettoyer le site. Par convention, ils auront les clés d'une salle au camping de Ponty pour trois mois.