"Gilets jaunes" et manifestations : les autorités se préparent à un samedi à hauts risques

Marche pour le climat, manifestation contre la réforme des retraites à l'appel de FO et des "gilets jaunes" qui appellent à converger vers la capitale : les autorités redoutent "un samedi à hauts risques" à Paris alors qu'est organisée la 36e édition des Journées européennes du patrimoine. Environ 7.500 policiers et gendarmes seront déployés dans les rues de la capitale a annoncé le préfet de police. À Paris et en région, des bâtiments publics seront fermés au public.

Une convergence jaune et verte ?

Les "gilets jaunes" de toute la France sont appelés à se rassembler à Paris. S'il est difficile d’anticiper le nombre de manifestants, près de 3.000 personnes ont indiqué qu'elles participeraient à l'événement Facebook "Acte 45 - Historique : La France entière à Paris". Le rendez-vous est fixé à 10h sur les Champs-Élysées.

Les forces de l'ordre craignent une "convergence" entre ces "gilets jaunes" et des "Black Blocs qui veulent tout casser" comme à Nantes la semaine dernière où au moins 32 personnes avaient été interpellées.

Plusieurs associations de défense de l'environnement (dont le mouvement Alternatiba, organisateur de la "marche des portraits" décrochés d'Emmanuel Macron, Action climat, Youth for climate...) prévoient un rassemblement commun avec des "gilets jaunes" à 09h place de la Madeleine à Paris. "Ce rendez vous du matin est ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent montrer en acte la solidarité des luttes. Jeunes en grève pour le climat, syndicalistes, militants d'organisations écologistes et sociales, collectifs en lutte, collectifs gilets jaunes : nous répondrons à l'appel. L'après midi, certains resteront dans l'ouest parisien, d'autres iront à la marche climat à 14h (départ St Michel) ou à l'action de désobéissance à 17h, mais le matin nous serons ensemble", peut-on lire sur le post Facebook dédié à l'événement.

Un dispositif sécuritaire "identique au 1er mai"

Le dispositif sécuritaire sera "identique au 1er mai" a indiqué le préfet de police de Paris. Environ 7.500 policiers et gendarmes seront déployés dans les rues de la capitale. Face à "des gens qui manifestement veulent prendre des revanches sur je ne sais quelle journée", qui "annoncent : 'nous ne lâcherons rien', je réponds 'nous serons là'", a prévenu Didier Lallement qui a pris un arrêté d'interdiction de manifester.

Appliqué dès ce vendredi 17h, il concerne de larges secteurs de la capitale dont des zones inédites : Champs-Elysées et avenue de la Grande Armée ; Assemblée Nationale ; Hôtel Matignon ; Trocadéro et Tour Eiffel ; Sénat ; cathédrale Notre-Dame de Paris ; et --pour la première fois-- Bois de Vincennes et Bois de Boulogne.

Journées du patrimoine : plusieurs bâtiments fermés

Plusieurs institutions et musées ont renoncé à ouvrir samedi à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, et parfois même dimanche. Dans la capitale, les ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture, ainsi que la Préfecture de police, située sur l’Île de la Cité, seront notamment fermés au public tout le week-end.

Des décisions similaires ont été prises en région. À Colmar par exemple, la préfecture du Haut-Rhin ne sera pas ouverte au public samedi contrairement à ce qui était prévu.