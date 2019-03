Gilets jaunes : les manifestations de nouveau interdites samedi prochain sur les Champs-Elysées

Comme la semaine dernière, le gouvernement a décidé d’interdire la manifestation envisagée sur les Champs-Elysées samedi dans le cadre de l'acte 20 des gilets jaunes. "J'ai donné des instructions extrêmement précises au préfet de police pour que la demande de manifestation sur les Champs-Elysées samedi prochain, qui n'est qu'une provocation à de nouvelles violences, soit interdite", a annoncé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mercredi, devant la Commission des lois de l'Assemblée. Il était entendu avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.

La demande de manifestation sur les Champs-Élysées samedi prochain est une provocation à de nouvelles violences.

J’ai donné au préfet de police des instructions très précises pour qu’elle soit interdite. pic.twitter.com/lP5F3LIEmp — Christophe Castaner (@CCastaner) March 27, 2019

Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris précise que les rassemblement seront interdits "avenue des Champs-Elysées sur des portions de 100 m dans les rues transversales qui y mènent ainsi que sur le plateau de l’Etoile et dans un périmètre comprenant la présidence de la République et l’Assemblée Nationale." La circulation des véhicules ne sera plus autorisée dans le secteur de l’Elysée à partir de 6 heures.

L'arrêté préfectoral prévoit également sur ce même secteur "l’interdiction du port et du transport d’armes par nature, y compris factices, et de munitions, ainsi que de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal."

"Des revendications qui ne sont plus des revendications"

"Nous devons faire face à des revendications qui ne sont plus des revendications si ce n'est celle de susciter le chaos. La preuve ? La décision qui a été prise dès lundi des manifestants qui étaient sur Paris samedi dernier de revenir sur les Champs-Elysées et de nous demander que la manifestation ait de nouveau lieu sur les Champs-Elysées", a ajouté Christophe Castaner.

Le ministre a également ironisé sur les solutions susceptibles d'être apportées pour mettre fin aux manifestations. "On sait bien qu'il n'y a pas une réponse qui va permettre de dire à ceux qui manifestent - et je ne parle pas des gilets jaunes - 'c'est bon vous avez gagné, rentrez chez vous'... Si ce n'est la décapitation du ministre de l'Intérieur en place de Grève (place où avaient lieu les exécutions publiques à Paris) mais je ne suis même pas sûr que ça suffise".