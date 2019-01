Gilets Jaunes : les principales actions de l'acte 9 à Toulouse et dans la région

Occitanie, France

Pour l'Acte 9 de leur mobilisation les Gilets Jaunes du Tarn répondent à l'appel national et prennent la direction de Bourges, dans le Cher, dans la nuit de vendredi à samedi. Un car et une cinquantaine de voitures démarrent depuis Graulhet à une heure du matin.

A Toulouse samedi, plusieurs actions sont organisées. Un rendez-vous à 10 heures au métro Minimes pour une "manif action" suivie d'un pique nique place du capitole. A 14 heures, nouveau rassemblement, au niveau de la station de métro Jean Jaurès pour un défilé en centre ville.

Dans le Gers : un sit-in est prévu devant la mairie d'Auch... mais les gilets comptent aussi aller embêter les enseignes de restauration rapide et bloquer la rocade auscitaine en cours de journée.

En Ariège, mobilisation classique à Foix, mais des gilets jaunes sont également attendus sur les routes qui mènent vers les stations de ski. Enfin à Montauban dans le Tarn et Garonne, et comme d'habitude, les Gilets Jaunes vont occuper la Place des Fontaines et bloquer la rocade, si ce n'est l'autoroute.

Le viaduc de Millau sera lui aussi visé ce samedi 12 janvier. Des gilets jaunes vont organiser une marche sur le célèbre pont aveyronnais.

En France les autorités redoutent "une mobilisation plus forte et plus radicale" que lors du weekend précédent. L'acte 8 avait réuni quelques 50000 manifestants dans tout le pays.