Acte XVI des "gilets jaunes" : les principales actions prévues à Paris, Lyon, Lille et les grandes villes françaises

Le mouvement des "gilets jaunes" vit son seizième samedi de mobilisation. Une mobilisation importante est annoncée dans la capitale et des événements doivent avoir lieu dans d'autres grandes villes françaises, en ouverture d'un mois de mars que les principales figures du mouvement espèrent marqué par d'importantes mobilisations : Eric Drouet, Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle, notamment, ont appelé à des mobilisations les week-ends du 9 et surtout du 16 mars, au lendemain de la clôture du grand débat national.

Rassemblements place de l'Etoile à Paris

A Paris, rendez-vous est donné en fin de matinée sur les Champs-Elysées. Deux cortèges quitteront la place de l'Etoile en fin de matinée. Plusieurs événements Facebook créés pour l'occasion parlent aussi d'une manifestation non déclarée qui ambitionne de bloquer complètement la place de l'étoile. Les organisateurs disent vouloir retrouver "le côté spontané qui faisait vraiment peur au gouvernement". Maxime Nicolle a annoncé qu'il défilera dans la capitale.

Au-delà des jets de pavés, les autorités redoutent les "Cacatovs", des bombes d'excréments, utilisées la semaine dernière à Paris selon Unsa Police. Des appels à en fabriquer circulent sur les réseaux sociaux.

Dans le même temps, une opération escargot est organisée sur le périphérique parisien à l'appel des forains.

"Marche noire" à Lyon

A Lyon, les "gilets jaunes" appellent à un rassemblement régional pour une "marche noire", demandant aux manifestants de venir vêtus de noir, "symbole du deuil" de l'avenir du mouvement "promis au mépris et à l'obscurantisme si nous n'agissons pas ensemble".

Des manifestants européens à Lille

A Lille, le rassemblement se veut régional et international, avec des gilets jaunes belges, anglais, luxembourgeois et allemands invités à grossir les rangs du cortège dès la mi-journée.

Des rassemblements également à Toulouse, Montpellier, Marseille ou encore Bordeaux, où "aucun parcours n'est prédéfini" pour ne pas "donner trop d'informations aux forces de l'ordre" selon le groupe Facebook de l'événement. A Nantes, des fouilles et des contrôles d'identité seront menés sur un très large périmètre. A Rennes, comme la semaine dernière, l'accès au centre-ville a été interdit par arrêté préfectoral.

#IlleetVilaine 🚨 La #sécurité de tous est une priorité : face à l'escalade de la violence, la préfète a pris un arrêté d'interdiction de #manifestation en centre-ville de #Rennes pour ce samedi #2mars2019, avec un périmètre élargi.

👉https://t.co/Wnm6NIqeNdpic.twitter.com/yXTdBzV2Vg — L'État en Bretagne (@bretagnegouv) March 1, 2019

Interrogé par les maires de Gironde dans le cadre du grand débat, Emmanuel Macron a pour sa part appelé vendredi à un "retour au calme". "Comme vous, je pense que la situation que nous vivons n'est plus compréhensible par nos concitoyens. [...] Une société démocratique où plus aucun compromis n'est possible, où chacun dit son désaccord chaque samedi [...] à la fin c'est la négation de la démocratie."