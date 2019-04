"Gilets jaunes" : manifestations interdites samedi autour de Notre-Dame

Par Viviane Le Guen, France Bleu et France Bleu Paris

Les manifestations seront interdites aux abords Notre-Dame de Paris samedi annonce la préfecture de police de Paris ce jeudi. Les "gilets jaunes", mobilisés depuis le 17 novembre, ne seront pas non plus autorisés à accéder aux Champs-Élysées et aux abords du palais de l'Élysée.