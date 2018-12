Gilets jaunes : non, il n'y a pas que les hypermarchés qui trinquent !

Norroy-le-Veneur, France

C'est une cheffe d'entreprise en colère qui nous reçoit. Amandine Laveau-Zimmerlé dirige une société spécialisée dans l'informatique, au nord de Metz. 11 personnes y travaillent. Et depuis le 17 novembre, début du mouvement des gilets jaunes, elle le déplore, l'activité est fortement ralentie.

Délais de livraison rallongés

L'entreprise a deux activités : la livraison de pièces et la maintenance de services informatiques. Dans les deux cas, la période a été compliquée. "Notre délai habituel de livraison est de 24 à 48 heures, on est maintenant plutôt sur des délais d'une semaine à quinze jours. Sur la partie maintenance, nos clients n'étaient pas forcément accessibles, parce qu'ils se trouvaient sur des zones commerciales, par exemple. Du coup, impossible de livrer les pièces de dépannage !"

Conséquence, durant la deuxième moitié du mois de novembre, les trois techniciens de l'entreprise ont été payés à rester chez eux. "Même eux n’apprécient pas du tout la chose, parce que ce n'est pas drôle de rester à la maison sans rien faire." Les autres salariés, eux, ont continué de travailler, mais au ralenti. Les congés de fin d'année ont été modifiés et réduits pour rattraper le retard accumulé. Amandine Laveau-Zimmerlé et son époux devront, quant à eux, travailler les 25 et 26 décembre prochains pour les mêmes raisons.

Au moins 1.300 salariés touchés par du chômage partiel en Moselle

L'entreprise n'est pas menacée de fermeture, en tout cas pas tout de suite. Mais Amandine Laveau-Zimmerlé est très claire : pour elle, il faut que le mouvement s'arrête. "Je comprends leurs revendications, explique-t-elle, je n'ai aucun souci avec le droit de manifester. Ce qui me pose problème, c'est le fait de bloquer. Nous on a le droit de travailler ! Aujourd'hui ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent l'économie. Ils en ont après l'Etat ? Alors qu'ils bloquent l'État, et pas les gens qui veulent bosser. Parce que ça bloque l'économie et donc les salariés."

Un exemple très concret : dans son entreprise, certains salariés sont en CDD et devaient se voir offrir un CDI. Mais la patronne se montre désormais prudente. "Ce n'est pas une histoire de compétences. Mais pour embaucher, j'ai besoin d'avoir suffisamment d'activité. Et pour l'instant ça n'est pas le cas."

Lors de sa dernière communication, la Direccte (direction du travail) en Moselle estimait qu'une douzaine d'entreprises avaient eu recours à des mesures de chômage partiel, cela représente rien moins que 1.364 salariés.