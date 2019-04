Gilets jaunes : nouvelle interdiction de manifester samedi sur les Champs-Elysées

Les gilets jaunes "personna non grata" sur la plus belle avenue du monde. Comme lors de la semaine dernière, le prefet de Police de Paris interdit :

Les cortèges, défilés et rassemblements déclarés, annoncés ou projetés de personne se revendiquant "gilets jaunes", samedi 6 avril, sur l'avenue des Champs -Elysées entre la place de l'Etoile incluse et le ront-point des Champs-Elysées et sur les voies perpendiculaires sur une distance de 100 mètres, ainsi que le périmètre comprenant la présidence de de la république et l'Assemblée Nationale.