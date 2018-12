Gilets jaunes : nouvelle mobilisation en Alsace ce samedi 8 décembre

Strasbourg, France

Paris se prépare à un nouveau samedi de manifestations de gilets jaunes. 2.000 éléments de mobilier urbain ont été démontés par la ville de Paris, pour décourager les actes de vandalisme. Le GIGN et ses antennes régionales ont été mis en alerte renforcée. La tour Eiffel, le Louvre et plusieurs grands magasins seront fermés ce samedi 8 décembre 2018, ainsi que de nombreux commerces et restaurants parisiens.

Ce dispositif de sécurité ne découragera pas les gilets jaunes alsaciens les plus mobiles. des opérations de covoiturage ont été prévues pour réduire les frais. certains groupes affrètent déjà des bus pour rejoindre la capitale le samedi 15 décembre...

Un pique-nique à 100 mètres du marché de Noël de Strasbourg

En Alsace, le weekend s'annonce bien plus calme. Une "assemblée citoyenne" est prévue à Strasbourg, place de la République, samedi à 10h. Elle se prolongera par un pique-nique, puis les gilets jaunes rejoindront la marche pour le climat organisée à 14h place Dauphine, à côté la place de l'Etoile.

A Wissembourg, les gilets jaunes se retrouveront ce samedi matin à l'ancienne douane dès 8h. Ils devraient se coordonner avec les groupes de Roppenheim et de Lauterbourg. Des rassemblements sont prévus aussi à Obernai, Haguenau ou Gundershoffen.

Le père Noël rend visite aux gilets jaunes

Les gilets jaunes de la vallée de la Bruche glissent une note festive dans leur rassemblement à l'entrée du tunnel de Schirmeck, près de Rothau. Ils organisent un marché de Noël à partir de 13h, avec un atelier de bricolage de décorations de sapin destiné aux enfants. Le Père Noël viendra leur rendre visite. L'argent collecté lors de cette opération sera reversé au Téléthon.

A Colmar, les gilets jaunes se sont donnés rendez-vous près de la statue de la Liberté en début de matinée pour une opération surprise. Les groupes mulhousiens devraient se signaler également.

Au péage de Schwindratzheim, ce sont les opposants au GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg, qui devraient cette fois-ci lever les barrières de péage pour les automobilistes dès 9h.

Toujours des barrages filtrants ce vendredi

Dans le Bas-Rhin, le rond-point de Roppenheim, sur la RD4, est toujours animé par les militants. Idem à Dorlisheim, au rond-point de la Colonne, à l'intersection de la RD 392 et de la RD 500. Les gilets jaunes tiennent également des barrages filtrants à Wasselonne, au rond-point de la RD 1004, à Bernolsheim, sur la RD 421, à Thal-Drulingen, sur la RD 1061. Ils sont présents à Châtenois, au rond-point de la RD 424.

Le #député LR du Haut-Rhin Raphaël Schellenberger rencontre les #GiletsJaunes au Kaligone à Kingersheim pic.twitter.com/1Porfrl5Lo — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) December 6, 2018