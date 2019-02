Gilets jaunes : nouvelle mobilisation partout en France pour l'acte 15

Ce samedi encore, les gilets jaunes investissent les rues et les routes en France, c'est l'acte 15 de la mobilisation. Mais depuis un mois, le mouvement des gilets jaunes connaît une affluence décroissante selon le ministère de l'Intérieur. Le week-end dernier, quelque 41.000 personnes s'étaient mobilisées contre 282.000 gilets jaunes lors de la première journée d'action du 17 novembre 2018, date de lancement de ce mouvement de contestation sociale inédit en France.

Les manifestations prévues à paris

À Paris, cinq manifestations ont été déclarées, dont trois sous forme de rassemblements. Deux défilés, baptisés sur Facebook "Tsunami jaune" et "Tous aux Champs Élysées, on ne lâche rien", partiront respectivement à 12h et 13h de l'Arc de Triomphe. Ils devraient ensuite se disperser à partir de 17h sur la place du Trocadéro. Sur le parcours de cette "marche dans les beaux quartiers", sont prévus : la descente des Champs Élysées, la traversée du quartier de l'Opéra, le contournement du musée du Louvre et une pause devant le siège du Medef avant de rejoindre l'esplanade du Trocadéro.

Impossible de prévoir la réelle affluence des gilets jaunes, mais près de 4.000 personnes ont annoncé vendredi soir leur intention de participer à ces rassemblements, et plus de 18.000 se sont déclarées "intéressées". Samedi dernier, quelque 5.000 manifestants ont défilé dans la capitale. Les principales figures du mouvement ont annoncé leur présence : Eric Drouet sera présent à Paris, Maxime Nicolle a indiqué qu'il participerait au rassemblement à Rennes et Priscillia Ludosky se joindra au pique-nique organisé devant le Château de Chambord.

Les mobilisations prévues en province

En province d'autres rassemblements sont également prévus. À Bordeaux notamment, qui est avec Toulouse l'une des places fortes de la mobilisation, et le théâtre régulier de heurts violents avec les forces de l'ordre. Et les syndicats de police bordelais ont d'ailleurs alerté vendredi leur hiérarchie nationale sur la situation "critique" et la "lassitude morale et physique" des policiers, réclamant des moyens de lutte plus efficaces contre "la guerilla urbaine".

À Clermont-Ferrand, lieu de ralliement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 3.000 personnes sont attendues. Commerces, parcs et bâtiments publics se sont préparés, ils seront fermés dans l'après-midi. Les concerts et spectacles ont été annulés. Et tout ce qui pourrait servir de projectiles a été retiré ((horodateurs, poubelles, bancs publics, etc.). Le coût de l'opération est estimé à 300.000 euros.

À Belfort, la manifestation a été interdite par la préfecture : les gilets jaunes ont prévu un grand rassemblement régional ce samedi après-midi. La mairie, elle, a demandé aux cafetiers et restaurateurs de rentrer leurs terrasses.