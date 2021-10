Gilets Jaunes : "On peut tenir des années" promet un gilet jaune azuréen

Il y a tout juste trois ans, en octobre 2018, naissait le mouvement des gilets jaunes. Un mouvement parti après une forte hausse des prix de l'essence qui allait mettre des milliers de personnes dans les rues et sur les ronds-points. Et aujourd'hui les prix à la hausse de l'essence, du gaz, de l'électricité peuvent-ils relancer le mouvement ? Ce week-end des gilets jaunes ont choisi de revenir sur les ronds-points. Parmi eux, il y a Tommy, un historique du mouvement sur la Côte d'Azur.

"On peut tenir des années," promet un gilet jaune azuréen.

Tommy n'a jamais cessé son opposition au gouvernement. Via des manifestations, de l'humanitaire, et son retour sur les ronds-points. Le gilet jaune azuréen est un indépendant qui peine à faire son plein aujourd'hui. Le gouvernement n'a pas entendu les revendications, il reconnaît qu'il n'attend plus grand chose, mais il y a selon lui un levier possible de pression. Si les gilets jaunes sont plus nombreux, si le peuple descend massivement dans la rue.