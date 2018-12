"Gilets jaunes" : Pierre Cohen comprend la violence des manifestations

Pierre Cohen, ancien maire de Toulouse, était présent quand les violences ont éclaté dans la ville rose. Même s'il ne l'accepte pas, il comprend qu'une partie des personnes venues manifester samedi 8 décembre se montre de plus en plus violente, désespérée face au comportement d'Emmanuel Macron.

Toulouse, France

Il faisait partie du cortège de la marche pour le climat à Toulouse samedi 8 décembre. Il a vu les violences qui se sont multipliées jusqu'à 20 heures ce jour-là. Pierre Cohen ne pense pas que c'est la meilleure solution, mais il estime qu'elle est légitime.

Trois types de violence

Selon l'ancien maire de Toulouse, il y a trois formes de violences : "les casseurs professionnels qui s'incrustent dans les manifestations depuis celles sur la loi travail, le climat politique très tendu avec la montée de l'extrême droite, et celle qu'on peut voir depuis deux weekends parmi les gilets jaunes. Des gens qui expriment un ras-le-bol, qui rentrent dans une forme de contestation moins classique et moins pacifique. Les gilets jaunes sont divisés sur ce point de vue là. Mais on ne peut pas tout assimiler."

L'ex député socialiste estime que le gouvernement aurait dû agir plus tôt, en annonçant ses promesses tenues la semaine dernière dès les premières manifestations des gilets jaunes. "On n'en serait pas là !"

"Pendant la loi travail, il n'a écouté personne"

"On était beaucoup plus dans la rue pour contester la loi travail ou la privatisation de la SNCF et on a pas fait bouger ce gouvernement d'un iota" se souvient Pierre Cohen. Ce gouvernement méprise les corps intermédiaires, les élus, tout ce qui fait la représentativité. Aujourd'hui il se retrouve en face de gens qui disent : 'à partir de maintenant c'est nous qui allons parler'. Ce n'est pas ce que je défends mais il faut le constater. Et cette Ve République ne peut plus continuer à avoir quelqu'un hors sol qui se croit tout permis."

Emmanuel Macron s'exprimera lundi 10 décembre à 20 heures, a annoncé l’Élysée.