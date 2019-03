Gilets jaunes : près de 200 personnes mobilisées au Blanc ce samedi

Le Blanc, France

Les gilets jaunes de l'Indre se sont à nouveau mobilisés ce samedi 23 mars, pour ce 19ème week-end. Ils se sont réunis au Blanc pour une marche. Ils étaient près de 200 manifestants.

Le rendez-vous était donné dans la matinée de ce samedi, au camping municipal du Blanc. Un cortège est donc parti du camping vers 14 heures pour rejoindre le centre-ville et notamment, la mairie.

Les manifestants ont ensuite remonté l'avenue Gambetta, ils ont rejoint le magasin Leclerc. Ils voulaient y entrer mais ils ont renoncé, les forces de l'ordre étaient postées devant les entrées du magasin.

Un passage par l'hôpital du Blanc et son ancienne maternité

Le cortège a donc rejoint l'hôpital du Blanc afin d'exprimer son soutien aux défenseurs de la maternité. Ils sont restés quelques instants devant la gendarmerie avant de repartir, ce qui a déçu Christine. "On fait un sitting, on fait quelque chose, on ne va pas bouger tout de suite ?", a-t-elle lancé.

Direction le Moulin de la Filature, de l'autre côté de la rivière de la Creuse. C'est là que se tiennent les Etats Généraux des maternités en colère ce week-end du 23 et 24 mars. Une délégation de quelques gilets jaunes devait être reçue par plusieurs personnalités politiques mais cela ne s'est finalement pas fait.

Les gilets jaunes de l'Indre sont passés par le Moulin de la Filature, où se tiennent les Etats Généraux des maternités en colère ce week-end. © Radio France - Aurore Richard

Le cortège a ensuite rejoint le camping municipal. Certains doivent dormir sur place ce samedi soir. Ce dimanche 24 mars, les gilets jaunes ont prévu une matinée "propreté sur les bords de Creuse" et puis à partir de 14 heures, ils doivent à nouveau défiler en centre-ville et en musique.