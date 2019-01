Gilets jaunes : Quelles conséquences pour les entreprises du Var ?

Toulon, France

Commerces désertés, livraisons perturbées, chefs d’entreprises inquiets… le mouvement des « gilets jaunes » n’est pas sans conséquences sur l’économie du département du Var. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a sondé ses ressortissants. Au 10 janvier, plus de 83% affirment être impactés par le mouvement... à cause notamment de retard dans les livraisons ou de problèmes pour se déplacer. Un tiers des artisans disent avoir perdu des clients et 47% craignent que la baisse d’activité ne mette en péril leur activité.

Les premiers touchés sont les commerçants. Ceux du centre-ville de Toulon par exemple. Si le mois de décembre et les traditionnels achats de Noël ont été très perturbés par les manifestations, les soldes sont "catastrophiques". Kamel Lamar tient un magasin de chaussures sur le Cours Lafayette et depuis le début des soldes son "chiffre d’affaire a baissé de 30 voire 40%. Le mois de janvier risque donc d’être mauvais" dit ce commerçant qui, depuis deux mois, ne verse plus de salaire à son épouse qui travaille avec lui.

Dispositifs pour aider les entreprises

Pour aider les entreprises en difficulté, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre des Métiers et l'Union Patronale du Var ont mis en place des cellules de crise et des lignes téléphoniques spéciales pour écouter les commerçants et chefs d'entreprises en difficulté. La Région Sud a débloqué 2 millions d’euros et mandaté la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour la gestion de ce fonds de solidarité. "Pour bénéficier de ce fond les entreprises, de moins de 10 salariés qui ne dépassent pas un million d’euros de chiffre d’affaire, doivent avoir subi une perte d’au moins 30% sur les deux derniers mois " précise Roland Rolfo, président de la CMA. Les dossiers doivent d’ailleurs être déposés avant ce jeudi 17 janvier.

Ouverture des commerces 3 dimanche de janvier

Les Impôts et l'Urssaf se montrent également plus compréhensifs en cette période compliquée. Entre 300 et 350 entreprises ont déjà sollicitées l'Urssaf PACA pour échelonner le paiement de leurs cotisations sociales indique le directeur régional Christophe Clément. Enfin, le Préfet du Var a pris un arrêté autorisant exceptionnellement l’ouverture des commerces 3 dimanche en janvier (6, 13 et 20 janvier). Une réunion en Préfecture - la deuxième depuis le début du mouvement des « gilets jaunes » - réunissant les représentants du monde économique et les administrations doit avoir lieu fin janvier-début février pour faire un nouveau point sur la situation.