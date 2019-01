Gilets jaunes : rassemblement régional ce samedi à Longeville-les-St-Avold

Longeville-lès-Saint-Avold, France

La commune de Longeville-les-Saint-Avold va-t-elle être à nouveau le théâtre de violences? C'est dans cette commune de Moselle que se déroule ce samedi l'une des deux manifestations régionales des gilets jaunes à 13 heures sur la zone commerciale du Heckenwald, où se trouve l'hypermarché Cora. Nancy a également été désignée manifestation régionale, place de la République à 13h30.

A Longeville les St Avold, et à St Avold, une manifestation de gilets jaunes avait dégénéré le 1er décembre dernier, des commerces avaient été dégradés. Et même si les dernières semaines se sont bien passées, sans violence, les commerçants sur place redoutent cet acte 10 des gilets jaunes. Malgré tout, beaucoup vont quand même ouvrir : "On ne peut pas se permettre de fermer un samedi de plus", explique une commerçante. "Il n'y a pas de raison qu'on ferme tous les samedis", ajoute une autre.

Un journaliste du Républicain Lorrain agressé

Ce vendredi, en allant au contact de gilets jaunes, un journaliste du Républicain Lorrain a été agressé à Longeville-les-St-Avold. Selon le quotidien, le reporter a été pris à partie par un homme alors qu'il prenait une photo du rond point de la zone commerciale. Notre confrère a reçu un coup de pied dans l'abdomen avant que d'autres gilets jaunes ne s'interposent. Il a dû être conduit à l'hôpital. Le journal et lui-même vont porter plainte. France Bleu Lorraine lui apporte son soutien inconditionnel .

France Bleu Lorraine de tout cœur avec notre collègue du @lerepu agressé à Saint-Avold.

Une France sans journaliste serait inévitablement une France sans gilet jaune: un pays sans liberté. #GILETSJAUNES#giletsjaunes57#saintavold — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) January 18, 2019

Autres rassemblements

Autre rassemblement en Moselle : à Mittelbronn, à côté de Phalsbourg, ce samedi. C'est la seule manifestation déclarée de gilets jaunes de 9h30 jusqu'à 22h30. Ce sera un concert reggae, une manière pour les organisateurs de dénoncer les violences policières. A Belfort, un appel à une manifestation interrégionale regroupant tous les gilets jaunes de l'est de la France a été lancé pour 14h. La Préfecture a interdit cette manifestation vendredi soi