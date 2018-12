Rationnement d'essence, difficultés d'approvisionnement, les centres Leclerc de Châteauroux s'adaptent à la situation

Châteauroux, France

Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos achats, les rayons de certaines grandes surfaces ne sont pas aussi remplis que d'habitude. Avec les actions des gilets jaunes partout en France, certains produits commencent à manquer, et notamment les produits frais. Antoine Vézard, le PDG du centre Leclerc à Cap Sud le reconnait : " Il y a un problème de réapprovisionnement pour les produits qui viennent de Bretagne notamment, salades, produits de boucherie ou encore volailles. On anticipe les commandes pour éviter les ruptures de stock mais quand on en demande dix par exemple, on en reçoit trois ou quatre. On a aussi des gros problèmes avec le poisson frais puisqu'il y a des ports qui sont bloqués"

"On a des difficultés d'approvisionnement sur les produits frais" Antoine Vézard, PDG du Centre Leclerc de Cap Sud interrogé par Régis HERVE Copier

Au centre Leclerc de la route de Tours à la sortie de Châteauroux, sur la commune de Saint Maur, et pour éviter la rupture de stock, un rationnement a été mis en place ce mardi : les pleins sont limités à 30 euros. Le directeur du magasin a expliqué à France Bleu Berry que les blocages de certains dépôts pétroliers, comme celui de la Rochelle, l'ont conduit à prendre cette décision en raison du faible approvisionnement. Par ailleurs, le service 24/24 est suspendu pour l'instant.