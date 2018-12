Gilets jaunes : salaire en baisse pour certains vendeurs

Lattes, France

On peut dire que pour l'économie française, le mouvement des gilets jaunes a du bon et du moins bon. Chez Crozatier-Natuzzi magasin de meubles et décoration à Lattes, la fréquentation et le chiffre d'affaire ont baissé. Mais les annonces du gouvernement vont booster le pouvoir d'achat des salariés.

Depuis le 17 novembre et le début du mouvement des gilets jaunes,les clients se font discret surtout le samedi. Le chiffre d'affaire a baissé de 10 % . Cécile, vendeuse dont une grande partie du salaire est lié au chiffre d'affaire qu'elle réalise, a fait le calcul. Elle estime avoir perdu environ 500 euros net en novembre et pour décembre qui est en général le plus mauvais mois de l'année dans le secteur de l'ameublement elle s'attend à pire. Autre effet néfaste, beaucoup de clients ne pourront pas être livré avant les fêtes car les camions ont été retardés ou bloqués.

Une prime versée début 2019

Pourtant, dans cette entreprise on se dit que la colère des gilets jaunes c'est un mal pour un bien. D'abord parce que les salariés travaillent 39 heurs par semaine. Ils vont donc profiter des heures supplémentaires défiscalisées. Ensuite parce qu'ils toucheront au début de l'année prochaine une prime. _"En temps normal si nous avions dépensé 1000 euros, le salarié aurait réellement eu 300 euros dans sa poche. Avec la "prime Macron" , pour 1000 euros dépensé, le salarié aura 1000 euros dans sa poche" _explique Eric Pasty le directeur du magasin. Il reconnait que sans l'aide du gouvernement, il n'y aurait tout simplement pas eu de prime.