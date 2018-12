Gilets Jaunes : "si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas fêté Noël cette année"

Sylvie et Richard manifestent aux Pieux ou ailleurs dans la Manche, depuis plus d'un mois.

Les Pieux, France

Alors que d'autres défilent pour l'acte VI du mouvement, les occupations de ronds-points ou d'axes routiers se poursuivent, ce samedi, dans la Manche, à Saint-Lô, Granville ou encore aux Pieux où s'est rendu France Bleu Cotentin. Les manifestants ont prévu de passer les fêtes en famille mais avec leur mobilisation en tête et l'envie de revenir vite.

Il ne manque plus que le sapin

Quelques chaises en plastique, un brasero pour se tenir chaud, un gilet jaune toujours sur le dos et parfois un bonnet de rouge et blanc sur la tête, l'ambiance de Noël n'est pas loin sur le campement à l'entrée des Pieux. "On a failli mettre un sapin de Noël, si j'en trouve un je viendrai le mettre", lance dans un sourire Richard, 56 ans. Après quatre week-end sur différends ronds -points, ce routier compte passer le réveillon de Noël en famille, "Je n'ai pas mangé avec mes enfants les dimanche midi parce que je ne voulais pas quitter mes camarades. Ils sont grands, mais j'ai envie de les avoir avec moi".

Les gilets jaunes passeront Noël en famille mais promettent de revenir vite sur leur campement. - Valentine joubin

Une médaille pour les femmes

Martine, 57 ans, au chômage, a promis de fêter Noël avec son fils et sa belle famille mais elle n'a pas vraiment le cœur à la fête, "S'il n'y avait eu que moi, je n'aurais pas fêté Noël. Je suis tellement déçue que je serais restée avec les gilets jaunes sur le bitume". Tous ceux présents ce samedi entendent d'ailleurs revenir, très vite, sur ce rond point ou ailleurs. Pour Sylvie, alias "Zézette", les gilets jaunes sont devenus "des amis". Une joyeuse bande d'actifs et de retraités : "On prend des nouvelles les uns des autres". "Il faudrait donner une médaille aux femmes, ajoute Marcial, 87 ans, ce sont les meilleures gilets jaunes".