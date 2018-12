Gilets Jaunes : un appel à une marche pacifique dans les rues d'Alès pour l'acte VII

Hugo, Henri et Céline : des Gilets Jaunes "constructifs".

Alès, France

"On est pas fatigués". Les gilets jaunes appellent à une grande marche pacifique - un acte VII - cet après-midi dans les rues d'Alès. Manière d'assurer une présence visible alors que les ronds points - hormis celui de la route de Bagnols-sur-Cèze - sont au clairs. Des gilets jaunes qui en outre viennent de se structurer. Les statuts de l'association des Gilets Jaunes et des citoyens d'Alès et Agglomération seront déposés en préfecture à Nîmes en fin de semaine prochaine.

"Il y a encore des GJ qui veulent bloquer les ronds-points, nous respectons cette volonté mais nous nous préférons aussi essayer de construire".

La trêve de Noël a été peu ou prou respectée à Alès. Les principaux ronds-points comme celui de la RN 106 débloqués. Un peu d'air pour une activité économique très très touchée depuis le 17 Novembre. Sans parler de scission à Alès, il y a ceux qui veulent continuer après les fêtes les occupations et ceux qui préfèrent rejoindre l'association pour discuter et construire des propositions.

Hugo Carré membre de l'association des gilets jaunes Alésiens. Copier

Une marche pacifique des gilets jaunes dans les rues d'Alès tous les samedis

La mobilisation autour des ronds-points est certes moins visible. Ils ne se comptent que par quelques unités à les tenir. Pour autant, les gilets jaunes et la colère qui les anime n'ont pas disparu du paysage. Encore deux réunions ces derniers jours à Saint-Hilaire-de-Brethmas et Saint-Martin-de-Valgalgues ont attiré près de 150 personnes. Une partie pour réfléchir aux actions à venir, une autre pour monter une association de gilets jaunes alésiens.

Henri Gouny, gilet jaune de la 1ère heure. Copier

"Tout est ouvert, nous avons besoin de tout le monde, gilets jaunes, citoyens, acteurs économiques parce que nous sommes tous dans la même galère".

Une association de gilets jaunes alésiens, une marche pacifique dans les rues de la capitale des Cévennes tous les samedis, le mouvement s'organise et se structure. Le 20 janvier, les gilets jaunes préparent une table ronde festive sur un rond point emblématique. Celui de la RN 106. Ils y invitent Emmanuel Macron. Plus sûrement, un d'entre-eux se grimera en président de la République.

Céline Sagnial, gilet jaune alésienne. Copier