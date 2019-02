Gilets jaunes : un peu plus de 150 manifestants défilent à Buzançais pour l'acte XV de la mobilisation

Ce samedi 23 février est le quinzième samedi de mobilisation des gilets jaunes. Dans l'Indre, ils étaient un peu plus de 150 à manifester dans les rues de Buzançais. Ils ont défilé dans la bonne humeur et de cette façon, ils espèrent donner un second souffle à la mobilisation.

Buzançais, France

Les gilets se sont à nouveau mobilisés pour cet épisode 15, ce samedi 23 février. Ils étaient 46.600 à manifester dans toute la France, contre 41.000 samedi 16 février dernier. Dans le Berry, quelques dizaines de gilets jaunes se sont réunis place Séraucourt, à Bourges dans le Cher.

Dans le département de l'Indre, ils étaient une vingtaine samedi matin à Chabris, sur le rond-point de la commune, à distribuer des fleurs. L'après-midi, 150 gilets jaunes ont manifesté à Buzançais. Un rendez-vous qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Les manifestants veulent retrouver le soutien de la population.

Ils se sont donc donné rendez-vous à 13 heures ce samedi, place De Gaulle à Buzançais et ils sont partis vers 14h30. Un camion et une sono ont ouvert la marche.

Près de 150 #giletsjaunes partent de la place de Gaulle à #Buzançais et défilent dans la commune pic.twitter.com/7366HcwE7h — France Bleu Berry (@FB_Berry) February 23, 2019

Les gilets jaunes se sont arrêtés quelques minutes au magasin Carrefour, ils sont restés dans le hall d'entrée. Ils ne sont pas rentrés dans le magasin en lui-même pour ne pas perturber les clients. Ils ont entonné la Marseillaise dans ce lieu qui n'a pas été choisi au hasard. "Les prix augmentent sur les produits de première nécessité, sur les pâtes, le riz. Les actionnaires s'en mettent plein les poches et nous, on doit payer. Il en est hors de question !", explique Adès, gilet jaune du Blanc.

Les manifestants entonnent quelques chansons dans le hall d’entrée du magasin #carrefour à #buzançaispic.twitter.com/cNDbU3FJt2 — France Bleu Berry (@FB_Berry) February 23, 2019

Le cortège est reparti comme il est arrivé : en musique ! Le bruit fait même sortir les habitants de chez eux. Ils se postent devant leurs portes et tout sourire, ils saluent le cortège de la main.

Après Buzançais ce 23 février, les gilets jaunes de l'Indre prévoient de se rendre à Châtellerault, dans la Vienne, le 2 mars prochain. © Radio France - Aurore Richard

Les manifestants ont même planté des ballons jaunes sur le rond-point Intermarché, où la mobilisation a commencé en novembre dernier. Cette action est elle aussi destinée à montrer le pacifisme des gilets jaunes et à obtenir plus de soutien. "On est vus comme des gens alcooliques. Certains, dans mon usine, disent qu'on est des cas sociaux. On est catalogués comme racistes, homophobes alors que pas du tout ! On a donc envie de montrer la véritable image des gilets jaunes", souligne Laëtitia, gilet jaune de Buzançais.