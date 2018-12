Gilets jaunes : un regain de mobilisation en Mayenne

Les gilets jaunes mayennais s'étaient fait discrets depuis quelques jours. Et puis, ce vendredi 21 décembre, pour fêter à leur manière le 41ème anniversaire d'Emmanuel Macron, ils ont mené plusieurs actions coup de poing.

La Gravelle, France

Comme depuis le début du mouvement il y a plus d'un mois, les gilets jaunes communiquent entre eux via les réseaux sociaux ou certaines messageries cryptées pour créer la surprise et avoir un coup d'avance sur les forces de l'ordre.

Car la Préfecture n'a autorisé aucune manifestation sur la voie publique. C'est ce qu'a d'ailleurs rappelé la police, une fois arrivée sur la première action de la journée.

D'abord un barrage filtrant sur la 2X2 voies Ernée-Laval qui a provoqué un gros bouchon. Les gilets jaunes sont allés ensuite bloquer les entrées de l'entreprise Séché Environnement, à proximité. Un chauffeur routier, en colère, n'a pas apprécié de perdre du temps. Il leur a fait un doigt d'honneur en passant.

Enfin, ils ont rejoint leur camp de base, un rond-point sur la rocade à Saint-Berthevin, en menant une opération-escargot.

Des gilets jaunes, mayennais et bretons, ont également mené dans le calme, selon la gendarmerie, une opération péage gratuit en fin de journée sur l'A81 au péage de La Gravelle.

Si les gilets jaunes mayennais sont ressortis du bois, c'est pour célébrer, à leur manière, le 41ème anniversaire d'Emmanuel Macron.

Et ce n'est pas fini promettent-ils. Un acte VI ce week-end est bien en préparation. Des actions sont en effet programmées.

Où, quand, sous quelle forme ? Rien ne filtre.

"Une surprise" explique, en souriant, une jeune femme mobilisée. Avoir un coup d'avance sur les autorités, c'est désormais leur mode de fonctionnement.