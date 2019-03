"Gilets jaunes" : plusieurs rassemblements annoncés partout en France pour "l'acte 17"

Cela fait près de quatre mois que le mouvement a été lancé. C'est le 17e week-end de mobilisation des "gilets jaunes" samedi et dimanche 9 et 10 mars 2019. Plusieurs rassemblements sont prévus en région et à Paris. Dans de grandes villes comme Lille, Bordeaux, Toulouse, et dans de plus petites communes comme Doullens (Somme), Foix (Ariège) ou Périgueux (Dordogne).

À Paris, le cortège de ce samedi part des Champs-Elysées pour arriver au jardin du Luxembourg. Des "blouses roses" se sont jointes aux "gilets jaunes". Il s'agit d'assistantes maternelles opposées à la réforme de l'assurance chômage. Vendredi soir, une trentaine de manifestants ont tenté de mener un sit-in près de la Tour Eiffel mais ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre.

En Auvergne-Rhône Alpes, le rendez-vous régional se tient au Puy-en-Velay où des mesures de précaution particulières sont prises ce samedi, notamment par les commerçants. En effet, une précédente manifestation organisée dans la ville préfecture de Haute-Loire avait totalement dégénéré le 1er décembre 2018.

Dans le Pas-de-Calais ce samedi matin, un important dispositif policier est déployé dans une zone commerciale de l'agglomération de Saint-Omer pour éviter le blocage des lieux selon des informations recueillies par franceinfo. Une cinquantaine de gendarmes mobiles en provenance de Valenciennes sont venus en renfort car "c'est une manifestation non déclarée, pour nous c'est un attroupement" explique Jean-Luc Blondel, le sous-préfet de Saint-Omer qui se trouve sur place.