Gilets jaunes : une cagnotte en Haute-Savoie pour aller manifester samedi à Paris

Pringy, Annecy, France

"On est déjà plus de 150 personnes et bien plus veulent aller à Paris. C'est un mouvement qui va en grossissant. On sait qu'à l'international, c'est Paris que tout le monde regarde. Et donc, d'un point de vue médiatique, c'est là que cela a le plus d'impact. C'est là que cela touche les politiques" Yvan, 30 ans artisan couturier sur le rond-point de Pringy

