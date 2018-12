Gilets jaunes de la Somme : "On va vers un acte V"

Glisy, France

François Grenier est le fondateur du groupe Facebook "La colère en marche Amiens-Roye". Il est mobilisé depuis le début le 17 novembre. Et il n'a pas du tout été convaincu par les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Pas convaincu par la hausse du SMIC de 100 euros (financée essentiellement par une accélération de la hausse de la prime d'activité), ni par la suppression de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros ou la défiscalisation des heures supplémentaires. François Grenier, qui a été candidat Divers droite soutenu par le Front National aux cantonales à Roye en 2011, parle de mesures qui "arrivent trop tard, semblent artificielles et sont trop timides".

Ce gilet jaune est bien décidé à rester mobilisé : "Ce n'est pas une vraie hausse du SMIC de 100 euros, c'est une hausse de la prime d'activité. _On a avancé les pendules, ces augmentions étaient prévues avant la fin du quinquennat_. Nous réclamons une hausse de pouvoir d'achat de 200 à 300 euros. On va vers une acte V, je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. On est partis pour passer Noël sur les rond-points et peut-être le 1er janvier."

L'interview complète de François Grenier est à retrouver ici.