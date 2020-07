Gironde : à Sauveterre-de-Guyenne, la piscine pourrait rouvrir le 1er août

Rouvrir les piscines municipales pour éviter les noyades dans des zones de baignade non surveillées : c'est ce que demande la ministre des sports Roxana Maracineanu. En Gironde, certaines piscines ont déjà rouvert au début du mois. D'autres restent toujours fermées - au grand dam des habitants-. A Sauveterre-de-Guyenne par exemple, dans le sud du département, la piscine inter-communale est gérée par des bénévoles. Difficile pour eux d'appliquer le protocole sanitaire et certains ont des profils à risque ce qui les rend frileux à participer à la réouverture. Le président de la communauté de communes Daniel Barbe explique que le protocole n'est "pas si lourd que ça non plus" mais que les bénévoles ne sont tout simplement pas assez nombreux pour gérer. La communauté de communes prévoit donc de rouvrir la piscine autour du 1er août grâce à la mobilisation et le redéploiement d'agents municipaux.

A La Réole, une réouverture coûteuse de la piscine

La réouverture de la piscine est non seulement très réglementée à cause du coronavirus mais elle implique aussi un surcoût. A La Réole par exemple, le maire Bruno Marty le chiffre à 10 000 euros. D'abord parce qu'il a fallu qu'il embauche une personne supplémentaire en équivalent temps plein, soit 3000 euros. Plus la politique de la ville de réduire le coût du ticket d'entrée : 1 euros seulement au lieu de 2 euros 50 d'habitude.

La jauge à l'intérieur de la piscine a été réduite également : 70 personnes alors qu'habituellement environ 300 personnes fréquentent tous les jours la piscine. Le calcul est simple pour Bruno Marty "au maximum, même s'il y a un turnover des nageurs ça nous fait moins de 100 euros par jour !". Mais le maire relativise le surcoût de 10 000 euros générés : "sur un budget comme la ville de la Réole ce n'est pas une dépense très importante. En tous cas il y avait un choix à faire et cette réouverture de la piscine était indispensable [pour les habitants] !"