Gironde : après l'incendie, mobilisation pour relancer l'activité de la Charcuterie Bordelaise

Depuis l'incendie de jeudi dernier qui a complètement ravagé les locaux de la Charcuterie Bordelaise à Villenave-d'Ornon, son patron essaye de trouver une solution provisoire pour une reprise d'activité.

Quatre jours après l'incendie qui a ravagé les locaux de la Charcuterie Bordelaise à Villenave d'Ornon, les experts, la police judiciaire, les assureurs, les pompiers et les dirigeants de l'entreprise se sont retrouvés ce lundi pour faire le point sur le début de l'enquête. Les experts n'ont pas encore commencé leurs investigations dans les décombres pour retrouver le moindre indice. Toutes les conditions de sécurité étaient pourtant remplies dans la PME. 70 salariés sont en chômage technique.

Objectif : des locaux provisoires

Passé la stupeur des premières heures qui ont suivi l'incendie et la destruction de l'usine, le patron Arnaud Chedhomme a vite pris son bâton de pèlerin pour faire redémarrer l'entreprise. Aidés de certains clients et fournisseurs, il est à la recherche de sites provisoires à Bordeaux pour héberger les salariés et des machines et permettre à l'activité de la charcuterie bordelaise de reprendre. Objectif pour lui, une reprise d'ici à peu près un mois, et d'ici 12 à 18 mois la reconstruction de l'usine sur le site ravagé de Villenave-d'Ornon.

Les déboires s'accumulent pour le patron

Après un redressement économique et des affaires de contamination à la listéria, Arnaud Chedhomme explique qu'il sait redresser les défis. Pour l'heure une reconstruction n'a pas été chiffrée surtout que l'entreprise est sous le coup d'un plan de continuation surveillé par les créanciers.