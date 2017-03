Gironde : arrivée sur les chantiers du BTP de la carte d'identification professionnelle

Le préfet de Région Pierre Dartout a distribué ce jeudi sur un chantier de Talence les premières cartes d'identification professionnelle. Ces cartes spécial BTP devraient permettre de faire la chasse au travail illégal et au dumping social.

C'est un nouveau dispositif pour lutter contre la concurrence déloyale sur les chantiers. D'ici deux mois tous les ouvriers du BTP (bâtiments et travaux publics) devront être dotés d'une carte d'identité professionnelle sur laquelle figurera leur nom et la société qui les emploie. La mesure concerne d'abord la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie. Elle sera étendue d'ici les mois prochains aux autres régions de France.

Le dispositif a été adopté par décret par la ministre du Travail Myriam El Khomri suite à la loi du 6 août 2015. Loi qui devrait marquer un tournant dans la lutte contre le dumping social, la fraude au détachement et le travail illégal.

Il ne s'agit pas de chasser les travailleurs détachés mais nous devons écarter les tricheurs. C'était une demande de la profession — Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment en Nouvelle-Aquitaine

A charge aux services de l'État de contrôler les cartes sur les chantiers. L'an passé les services de la DIRECCTE ont contrôlé 280 entreprises du BTP en Gironde. 54 fraudes pour travail illégal ont été constatées, 6 chantiers ont même été interrompus sur ordre du préfet.