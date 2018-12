Gironde : face aux expulsions, les gilets jaunes de Langon tiennent bon

Bordeaux, France

A Langon, au sud de Bordeaux, les gilets jaunes restent mobilisés au niveau de la sortie de l'autoroute A62 lundi 17 décembre, malgré l'appel du ministre de l'intérieur à évacuer les ronds-points. L'annonce de Christophe Castaner fait suite à l'essoufflement des manifestations sur le plan national samedi 15 décembre. Cependant, samedi 15 décembre dernier à Bordeaux, au plus fort de la mobilisation, le nombre de manifestants place Pey Berland était aussi important que la semaine précédente.

Les gilets jaunes de Langon restent campés sur leur position

Depuis le weekend du 15 décembre, petit à petit, les ronds-points sont délogés par les forces de l'ordre partout en France, comme dans le Finistère à Landivisiau ou en Haute-Garonne à Aussonne. A Langon, dans leur campement de fortune installé depuis un mois au milieu du rond point, les gilets jaunes ne comptent pas bouger d'un pouce, jusqu'à obtenir satisfaction de leurs demandes. Peu à peu ils ont créé un véritable lieu de vie, planté une tente, ajouté un auvent, amassé des stocks de nourriture importants, fruits des dons des automobilistes qui soutiennent la cause, et même installé une cafetière électrique.

Paulette, l'une des doyennes du mouvement, distribue les boissons chaudes pour lutter contre le froid. La vraisemblable expulsion imminentes des irréductibles du rond-point ne lui fait pas peur.

"On attend, on va voir" — Paulette, 70 ans, ancienne employée dans la restauration

La semaine dernière, elle s'est déjà opposée à leur expulsion par les gendarmes. "On devait s'en aller, on a refusé. On a dit qu'on ne démonterait pas et on est encore là ! Et j'espère pour très longtemps." S'ils reviennent, "on fera bloc" assure Paulette. "De toute façon, on a des avocats et on se défendra," ajoute-t-elle.

Pour Raphaël, qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, il n'y a pas de raison que les manifestants désertent. "On ne fait rien de mal", fait-il remarquer. "Le rond point appartient à l'Etat, mais il est aussi aux français !" Depuis un mois cependant, les accidents se multiplient aux barrages routiers organisés par les gilets jaunes.

"On reviendra avec une tente encore plus grande !"

A l'évocation d'une possible expulsion de leur campement, Raphaël répond, déterminé, "On reviendra avec une tente encore plus grande !" Ancien aide-soignant retraité, Marc acquiesce. "Ils vont nous déloger et on va se ré-installer, on va jouer au chat et à la souris." Les revendications des manifestants restent insatisfaites, une raison suffisante pour rester mobiliser pour Marc, "C'est pas parce qu'ils nous délogent qu'ils nous enlèveront l'envie d'exprimer notre mécontentement."

L'essoufflement du mouvement est tout à fait normal pour Richard, retraité du bâtiment. "Les gens sont sur le rond-point par des conditions difficiles et il y a la proximité des fêtes..." Un ralentissement qui ne signifie pas la mort du mouvement, pour ce syndicaliste expérimenté. "De toute façon, si rien n'est résolu là, ça recommencera. Ce qu'il faut, ce sont des augmentations de salaires conséquentes."

"De toute façon, si rien n'est résolu là, ça recommencera," pour Richard, syndicaliste et retraité du bâtiment

A Bordeaux, les gilets jaunes ont déjà appelé à une nouvelle manifestation, samedi 22 décembre.