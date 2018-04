Bordeaux, France

Après les cheminots, les pilotes, les enseignants... Les facteurs de Gironde sont également engagés dans un conflit social. Les syndicats CGT, SUD et FO de La Poste ont déposé le 12 mars dernier un préavis de grève illimité afin de protester contre la réorganisation des horaires de travail. Les tournées de distribution du courrier ne sont plus effectuées dans certaines communes, notamment dans la métropole bordelaise. La boîte aux lettres de Yolande, une retraitée de la rive droite, reste désespérément vide.

C'est embêtant, cinq semaines de grève quand même, il ne faut pas pousser ! On est abonnés à des journaux, mais on n'a rien du tout depuis plus d'un mois et quand ils vont arrivés, on les mettra à la poubelle !

"Je suis vieille, j'ai 85 ans et j'ai du mal à me déplacer"

Après cinq semaines de mobilisation dans les bureaux de postes, la distribution du courrier reste perturbée dans certaines communes du Médoc, du Langonnais et dans l'agglomération bordelaise. Les usagers peuvent venir récupérer leurs courriers et colis dans leur agence postale. Louis, un informaticien, ressort de la Poste de la Bastide avec ses enveloppes sous le bras.

C'est un peu gênant mais bon, il faut juste se déplacer, aller au contact des gens. Et quand on voit pourquoi les facteurs se battent, c'est tout à fait normal, c'est même vital de se mobiliser pour le service public.

"Recevoir le courrier en temps et en heure est très important pour nous, explique Stéphanie, salariée d'une association qui vient en aide aux demandeurs d'asile. On envoie et on reçoit des recommandés tous les jours, et le courrier, les postiers me l'ont mis de côté, je le récupère tous les jours."

Les habitants de la rive droite peuvent aller récupérer leurs courriers à l'agence postale La Bastide, 80 avenue Thiers, du lundi au vendredi de 8H15 à 8H30 et de 14H à 15H30, et le samedi de 8H15 à 12H.