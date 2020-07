Gironde : comment limiter les rave party ?

A cause de l'épidémie de coronavirus, il n'y a pas de festivals de musique et les boîtes de nuit affichent toujours portes closes. Conséquence depuis un mois en Gironde, les rave party se multiplient. Ces fêtes sauvages de musique électronique organisées en pleine nature dans des champs ou des forêts. La Préfecture en dénombre quasiment une tous les weekends depuis la fin juin. Dernières en date et qui ont fait parler d'elles : à Salles dans la nuit de samedi à dimanche 5 juillet et dans la forêt de Cazaux à La Teste-de-Buch au Nord du Bassin d'Arachon le weekend du 12 juillet. Une fête qui a rassemblé 2.500 "teufeurs".

Saisir le système son, "c'est souvent dissuasif !"

L'enjeu est de désamorcer ces fêtes illégales avant qu'elles n'aient lieu pour la sous-préfète de la Gironde, Angélique Rocher Bedjoudjou. Et puisqu'elles sont souvent organisées dans des forêts : "La préfète a demandé la multiplication des patrouilles de police et de gendarmerie sur les chemins qui sont souvent empruntés par les organisateurs de ces rassemblements et il y a une veille sur les réseaux sociaux." La sous-préfète ajoute que le fait de circuler sur ces chemins forestiers de type pistes DFCI est interdit en période estivale à cause du risque incendie et "passible d'amende".

La saisie de la sono des fêtards est également un enjeu important selon la sous-préfète. "C'est souvent un instrument dissuasif !"

Des fêtes illégales en forêt, difficile à contrer

Sauf qu'il est difficile d'obtenir les informations sur l'organisation d'une rave party avant que celle-ci n'ait lieu, explique le maire de La Teste, la commune où se sont rassemblés les 2500 "teufeurs". Même constat pour ce qui est de saisir le système son, ajoute Patrick Davet "les organisateurs répartissent leur matériel sur plusieurs véhicules donc même si on en saisit un, il y en a d'autres ailleurs !". La meilleure solution pour le maire reste encore de bloquer l'accès au terrain sur lequel les fêtards veulent s'installer. "Nous il n'y a qu'une seule route DFCI pour aller dans cette forêt ! [...] En barrant l'accès on pourra les empêcher de rentrer."

Patrick Davet prévoit donc d'installer une barrière assez solide, avec un code" sur le chemin emprunté par les quelques 200 véhicules le weekend du 12 juillet. "On va se donner les moyens pour que ce type d'événement n'arrive plus !" lance le maire.

Le maire de La Teste se réunira mardi prochain avec les acteurs concernés, la sous-préfète du bassin d'Arcachon, les pompiers, les policiers et les responsables du massif forestier pour acter l'installation de la barrière sur le chemin emprunté par les "teufeurs". Il espère qu'elle sera en place "dans les 15 prochains jours".