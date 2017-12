Mérignac, France

Le statut de CDI intérimaire est encore peu connu . Lancé en mars 2014, il permet aux agences d'intérim d'embaucher en CDI des personnes qu'elles vont envoyer ensuite en mission chez différents clients. 22 000 contrats de ce type ont déjà été signés en France , notamment dans les domaines du BTP, de la logistique et de la restauration. La société Adecco vient de signer le deux-centième en Gironde, le trois-millième sur la Région Grand Ouest.

Ces contrats bénéficient en premier lieu aux jeunes les moins qualifiés comme Hyathem, le signataire de ce deux-centième contrat girondin. Ce jeune bordelais de 22 ans a fait différents boulots dans le bâtiment , mais n'a jamais décroché de diplôme. Il travaille actuellement comme aide-électricien.

ça va me motiver un peu plus pour aller travailler, arriver à l'heure. Je me dis qu'on compte sur moi, qu'on m'attend. Je sais que je pourrai aussi bénéficier de formations. C'est un virage que je prends, je reprends confiance en l'avenir. - Hyathem, désormais en CDI intérimaire

Sylvain a été plombier pendant 12 ans, puis il a effectué un virage à 180° , et a multiplié les missions dans différentes plateformes logistiques. A ses yeux, le CDI qu'il vient de signer n' a que des avantages.

ça m'apporte de la stabilité, de la mobilité assurée , entre les différentes entreprises où je vais pouvoir améliorer mes compétences. Et puis être en CDI va me faciliter la vie pour avoir des prêts bancaires. Avec ma femme, ça va me permettre de vendre notre appartement et d'acheter une maison sur Pessac. - Sylvain

Au total, 11 intérimaires ont signé un CDI dans les locaux d'Adecco, à Mérignac © Radio France - Pierre-Marie Gros

Les professionnels parlent de "sécurisation du parcours". Les avantages sont donc nombreux : outre le fait que votre statut est moins précaire, vus êtes payés - au moins au SMIC - entre les différentes missions. Vous bénéficiez aussi de formations et des congés payés. Mais il a aussi ses Inconvénients : vous jouissez de moins de liberté, et vous n'avez plus de prime de précarité. Le bénéficiaire définit le type de mission qu'il pourra effectuer ( dans 3 métiers différents maximum), dans un périmètre de 50 kms autour de son domicile.

ce type de contrat convient en particulier aux personnes qui sont en train de s'insérer dans le marché du travail, ou se positionnent sur un nouveau métier, car il leur permet d'obtenir une qualification professionnelle et d'accumuler de l'expérience. - Christophe Catoir, PDG d'Adecco-France

10% des 120 00 intérimaires d'Adecco-France sont aujourd'hui embauchés en CDI intérimaire. L'objectif est de passer à 20% d'ici la fin 2018.