Gironde : découvrez les métiers qui vont le plus recruter en 2022

Cueilleurs, infirmiers, serveurs... Jamais les intentions d'embauches n'avait atteint un tel niveau en France, et notamment en Gironde. En 2022, les chefs d'entreprises girondins comptent recruter 98.500 personnes (+13,5 % par rapport à 2021), selon l'enquête dévoilée mercredi par Pole Emploi concernant les besoins en main-d'œuvre (BMO) des entreprises en 2022 en Nouvelle-Aquitaine (une étude réalisée avant la guerre en Ukraine).

"Oui effectivement, on va avoir des besoins en main-d'œuvre très forts sur cette année 2022 avec plus de 13.000 projets de recrutements en agriculture (viticulture, arboriculture, cueillette), plus de 8.000 en hôtellerie-restauration (serveurs de cafés, de restaurants, commis, aides, apprentis de cuisine), plus de 9.500 dans les métiers de la santé et de l'aide à la personne (aides-soignants, infirmiers, puéricultrices, aides à domicile), sur ces secteurs, on est sur des volumes inédits" explique Nicolas Moreau, directeur territorial Pole Emploi en Gironde.

98.500 projets de recrutements en 2022 en Gironde

C'est une perspective sans précédente selon Pole Emploi qui a interrogé 42.300 chefs d'entreprises en Gironde. Outre la viticulture, la santé et la restauration, les métiers du transport, du nettoyage, de la grande distribution portent également des milliers d'intentions de recrutement.

Parmi ces secteurs qui embauchent, la santé et notamment la Tour de Gassie, à Bruges, dans la métropole bordelaise. Le centre de soins de réadaptation accueillait d'ailleurs la conférence de presse organisé par Pole Emploi ce mercredi. "Aujourd'hui, on recherche des infirmières de jour et de nuit, des aides-soignants que ce soit en médecine physique de réadaptation ou en SSR gériatrique, des kinés, des ergothérapeutes, des ASH en restauration", détaille Olivier Thouard, le directeur adjoint de la Tour de Gassie.

Des secteurs qui peinent encore à recruter

Pole Emploi reconnaît des difficultés à recruter dans certains métiers dits "en tension" (serveurs, aides-soignants...). Les problématiques de rémunération, de transport, de logement et de conditions de travail (horaires de nuit) tendent à expliquer ces pénuries de candidats. Pour rendre plus attractifs ces postes, des négociations syndicales ont abouti à des revalorisations de salaire dans les secteurs de la santé, du médico-social (Ségur de la Santé) et de l'hôtellerie-restauration (accord signé en janvier).