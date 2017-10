Gironde : Hermès s'installe sur la presqu'île d'Ambès près de Bordeaux

La maison de luxe Hermès a choisi la plus petite commune de la Métropole bordelaise pour implanter un atelier de maroquinerie d'ici à 2020, à St Vincent de Paul, sur la presqu'île d'Ambès. 250 emplois doivent être créés.

C'est d'abord un atelier de maroquinerie provisoire qui doit ouvrir dans un an, en septembre 2018, avec une vingtaine d'artisans, mais à terme, Hermès, doit créer 250 emplois à St Vincent-de-Paul dans l'agglomération de Bordeaux. Hermès fabriquera dans ces "aateliers de Guyenne" des sacs à main dont la demande est toujours très forte en Asie. D'autres implantations pourraient suivre.

Darwin comme entremetteur

St Vincent-de-Paul a été préférée à Bordeaux, et tout est parti, raconte le journal Sud-Ouest, d'un repas, il y a un an, à Darwin, sur la rive droite de Bordeaux, avec les dirigeants d'Hermès, qui recherchaient des terrains en Gironde pour s'implanter. C'est le co-fondateur de Darwin, Philippe Barre, qui leur a soufflé l'idée d'aller faire un tour dans ce village de la presqu'île d'Ambès.

Ce qui a séduit la maison de luxe, ce sont plusieurs arguments : un territoire semi-rural, avec une possibilité sur place de main d'oeuvre, un terrain suffisamment grand de six hectares, non loin du centre du village, alors qu'à Bordeaux, il y avait plus de contraintes architecturales et en plus, les parcelles proposées sur la rive droite de la Garonne, près du pont Chaban-Delmas, étaient trop petites.

Quel calendrier ?

Un atelier provisoire va ouvrir dès septembre 2018, avec une vingtaine d'artisans. Puis un atelier de 5 550 m2 va être construit à St Vincent de Paul. Livraison prévue en 2020. Une centaine d'embauches sont prévues, dans un premier temps, puis d'ici quatre ans, 150 de plus. Premiers recrutements dès l'an prochain, pour une formation de 18 mois.

Ce sera la 4ème implantation d'Hermès en Nouvelle Aquitaine. Les ateliers de Nontron, en Dordogne, et de Montbron, en Charente, emploient déja 600 personnes. Hermès cherchent déjà d'autres sites d'implantation.

Hermès emploie 13 059 personnes dans le monde, dont 8 060 en France. Les 3 136 artisans selliers-maroquiniers fabriquent les selles et articles d’équitation en cuir, les sacs, les bagages et la petite-maroquinerie dans les 15 sites de production d’Hermès, tous situés dans l’hexagone.