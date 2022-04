Gironde : l'association Envie se lance dans la réparation de matériel médical

Depuis 35 ans, l'association Envie répare des appareils électroménagers, et depuis peu elle collecte aussi le matériel médical en Gironde dans sa nouvelle agence d'Ambarès-et-Lagrave. Les fauteuils roulants, déambulateurs et lits médicalisés sont réparés, désinfectés puis revendus à prix réduits.

Après les machines à laver et les cafetières, les fauteuils roulants et les sièges de douches. Comme elle le fait depuis 35 ans pour l'électroménager, l'association Envie récupère le matériel technique médical : fauteuils roulants, lits médicalisés, lève-personne etc... 200 pièces ont déjà été collectées auprès de particuliers ou d'établissements médicaux en Gironde. Tout ce matériel est remis à neuf dans les ateliers de l'association à Ambarès-et-Lagrave.

Le matériel médical récupéré pour moitié chez les particuliers et pour l'autre dans les établissements de soins, est trié puis réparé, avant d'être désinfecté et redistribué. Le produit fini coûte entre 30 et 50% de moins qu'un appareil neuf et il est garanti deux ans.