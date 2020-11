Gironde : la CCI aide une vingtaine d'entreprises par jour à survivre à la crise sanitaire

Alors que le reconfinement est en vigueur depuis le 30 octobre dernier, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Gironde vient en aide à une vingtaine d'entreprises. Pour le président de la CCI, les entrepreneurs doivent innover plutôt que descendre dans la rue pour manifester.

Patrick Seguin, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde.

Depuis le reconfinement, le 30 octobre dernier, les entreprises girondines ont du mal à mettre les finances à niveau. Des entreprises déjà fragilisées par le premier confinement puis, pour certaines, par la fermeture des bars et restaurants à 22h, comme c'était le cas dans Bordeaux et sa métropole.

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) constate au quotidien ces difficultés. Selon son président Patrick Seguin, "nous réalisons une vingtaine de dossiers d'accompagnement par jour". Une démarche qui doit continuer selon lui, car, au contraire, "descendre dans la rue ne sert à rien. Les commerçants doivent se bouger à créer leur site et vendre, par exemple, en 'click and collect', c'est quelque chose qui marche bien".

Le "click and collect", de plus en plus un réflexe

Pour rappel, cette pratique consiste à commander et payer un produit en ligne puis à le retirer en magasin sans avoir à rentrer à l'intérieur. Selon Patrick Seguin, "38% des commerçants n'avaient pas de site internet à la sortie du premier confinement. Mais depuis quelques semaines, on voit une création de sites internet et un intérêt pour cette pratique".

Pour l'instant, il est trop tôt selon lui pour estimer de manière chiffrée cette tendance. "Il y a une prise de conscience qu'on est au deuxième confinement et qu'il peut y en avoir un troisième et donc il faut se bouger", conclut Patrick Seguin.