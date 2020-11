Gironde : la CPME va lancer un fonds de solidarité pour les entreprises en difficulté

Face à la crise économique, en parallèle de la crise sanitaire, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Gironde a annoncé la création d'un fonds de solidarité pour les entreprises les plus en difficulté. Un fonds alimenté par des dons d'autres entreprises ou des particuliers.

Le syndicat des petites et moyennes entreprises veut lancer un programme pour les aider, dans le département, via un fonds interprofessionnel de solidarité. C'est ce qu'a annoncé le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de la Gironde, Philippe Loiseau, qui était l'invité de France Bleu Gironde, ce mardi 10 novembre. Il souhaite "un mouvement d'aide solidaire de chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise".

Il faut que ceux qui vont bien aillent aider ceux qu'ils ne vont pas bien

"Il faut que l'on se prenne en main, les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants... Il faut que l'on travaille entre nous. N'opposons personne, les banques, les assurances, les grandes surfaces. Il faut que ceux qui vont bien aillent aider ceux qui ne vont pas bien", explique Philippe Loiseau. Ce fonds interprofessionnel serait alimenté par les dons des entreprises et des particuliers. Des dons que Philippe Loiseau espère encourager par leur défiscalisation, "nous avons un pool d'avocats qui travaille pour créer un style de fonds de dotation pour que l'on puisse arriver à une déduction fiscale".

Il faut aussi que l'on montre l'exemple, on ne peut pas attendre tout de l'autre

Un fonds qui "ne se fixe pas de limite" en terme de dons, et qui a vocation à être suivi partout en France, appelle Philippe Loiseau qui dit préférer cette solution à celle de la manifestation, comme dans le Pays Basque. "Ce n'est pas en manifestant que l'on va régler les problèmes. Il faut aussi que l'on montre l'exemple, on ne peut pas attendre tout de l'autre. Mais on a tout de même besoin des collectivités", dit Philippe Loiseau, qui annonce des futurs rendez-vous avec la mairie de Bordeaux, le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine.

Pour les petites et moyennes entreprises, les aides viendront aussi, peut-être du budget 2020, rectifié pour la quatrième fois, en discussion à partir de ce mardi à l'Assemblée nationale. Il prévoit 20 milliards d'euros supplémentaires, notamment pour les entreprises : le fonds de solidarité est gonflé de 10,9 milliards, en plus des 9 milliards déjà prévus. Son accès a été nettement élargi à des secteurs comme les loueurs de voiture ou les fleuristes, et les montants alloués augmentés, de 1 500 à 10 000 euros dans certains cas. Le dispositif d'activité partielle est, lui, doté de 3,2 milliards d'euros supplémentaires, et 3 milliards d'exonérations de cotisations sociales sont programmées.

Des aides qui "sont bienvenues", salue Philippe Loiseau. "Mais il faut qu'elles arrivent de toute urgence", avertit-il, pointant des entreprises girondines qui vont "moralement dramatiquement" et sont dans un état financier "terrible".