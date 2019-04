Gironde : la filière vin tente d'anticiper le Brexit

Bordeaux, France

C'est un petit château dans l'Entre-deux-Mers, à Créon, que Gavin Quinney a acheté il y a tout juste 20 ans. Citoyen britannique, il vit en France depuis qu'il est devenu propriétaire du Château Bauduc. Le domaine aux 3 salariés à plein temps produit "100 000 à 200 000 bouteilles par an, ça dépend des années." Quel que soit le stock, "environ 60 pour cent est pour la Grande-Bretagne" explique Gavin, ce qui en fait son marché le plus important. Il scrute donc avec attention chaque épisode du feuilleton du Brexit. La saga lui tire un rire jaune.

"Tous les jours, on suit...c'est de la folie ! C'est compliqué, et pour le commerce, c'est la catastrophe - Gavin Quinney

Pas question d'attendre la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Gavin préfère anticiper, d'autant plus que les effets du Brexit, il commence déjà à les voir. Ces derniers temps, les délais de livraison par route entre Bordeaux et l'Angleterre, qui tournent autour de trois jours, se sont allongés. "Sept jours de retard pour un camion...heureusement, on était en mars, pas en juillet ou en août ! Le camion n'est pas frigorifique..." C'est là sa plus grande crainte en cas de Brexit : des retards aux frontières, car les douaniers vont passer plus de temps à inspecter les chargements. "On aura des camions de Calais à Paris ! Rien que cinq minutes par camion, ce sera la catastrophe" prédit-il.

Gavin Quinney commerce avec le Royaume-Uni, d'où il est originaire, depuis 20 ans et son installation en Gironde. © Radio France - Camille Huppenoire

Anticiper un "no-deal" en cherchant de nouveaux marchés

Gavin a entreposé de nombreuses bouteilles dans un entrepôt à Londres, pour éviter les ralentissements à la frontière. Il a sur le territoire anglais de quoi fournir ses clients en Grande-Bretagne "pour quatre, cinq mois, le temps de voir comment ça se passe." Et si la nouvelle législation, le poids administratif, la logistique, deviennent trop complexes ? "On a commencé à chercher d'autres marchés. La Suisse, les Etats-Unis, la Chine..." Mais Gavin est un optimiste : il espère encore que le Brexit ne se fera pas. "On croise les doigts, fingers crossed!" sourit celui qui a tout de même préparé son dossier pour demander la nationalité française "on reste Britanniques...jusqu'au Brexit!"

Le commerce navigue à vue

Les reports successifs du Brexit ne facilitent pas la tâche de la filière vin, comme des autres secteurs. "Les Anglais font comme si ce n'était pas un problème car ils ne savent pas à quoi s'attendre, tout comme on ne sait pas à quoi s'attendre" souligne une négociante en vin sur le bordelais, dont une bonne partie de la clientèle est britannique. Elle raconte que certains ont tout de même pris des dispositions : stocker d'importantes quantités, préparer l'allongement des délais de livraison ou la hausse des prix. "Chaque entreprise est différente, c'est du minute par minute, cas par cas. Après, le marché anglais est historiquement un des plus gros marchés d'acheteurs de vins de Bordeaux. Ils ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain."