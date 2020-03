Gironde : la préfète appelle les maires à garder les marchés alimentaires ouverts pendant le confinement

Faut-il garder les marchés alimentaires ouverts ? Oui a tranché Edouard Philippe lorsqu'il a indiqué, samedi 13 mars, que seuls les magasins essentiels devaient rester ouverts face au risque de coronavirus. Le Premier ministre a bien précisé que les marchés alimentaires en faisaient partie. Pourtant cette semaine, après la décision du confinement national, plusieurs communes comme Le Bouscat, Libourne, Castelnau-du-Médoc, Arès ou encore Langon ont décidé de fermer leurs marchés.

Vendredi 20 mars, la préfète de la Gironde a indiqué qu'il s'agissait là d'une mauvaise idée. "Je ne condamne pas ces maires qui pensaient sûrement supprimer là une source de rassemblement mais il faut vraiment maintenir les marchés" expliquait ainsi Fabienne Buccio.

Les marchés sont un moyen de proximité d'avoir des denrées fraîches, qui limite en plus les déplacements". Fabienne Buccio, préfète de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine

Selon la préfète, il faut conserver cette activité alimentaire du moment que l'on respecte quelques règles de sécurité et notamment de distances entre les clients et les maraîchers. "_Je conseille plutôt aux maires de réorganiser les marchés dans la mesure du possible_. En mettant par exemple des cageots pour faire respecter les distances de sécurité entre les stands et les clients, et nous nous tenons à disposition des communes lorsque cela présente des difficultés" a ajouté Fabienne Buccio.