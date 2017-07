Gironde : la reconversion professionnelle a le vent en poupe

Alors que les derniers chiffres du chômage sont tombés, il semble que la reconversion professionnelle touche de plus en plus de salariés. Par choix ou par contrainte, certains changent complètement de vie. Rencontre.

Depuis 20 ans, elle était visiteuse médicale dans l'industrie pharmaceutique, dans un grand groupe. A 48 ans, Caroline Billa gère aujourd'hui un restaurant, Le cottage du lac ouvert depuis mars 2015. Il y a 4 ans, elle profite d'un plan social au sein de son entreprise - elle n'est pas visée pas ce plan - pour changer de vie.

Je n'avais pas envie de continuer dans cette voie-là, il aurait fallu changer ma façon de travailler, cela ne me correspondait plus. J'ai aimé ce métier mais je n'aimais pas ce qu'il était devenu. J'avais envie de faire autre chose, de prendre un tournant, dans un domaine complètement différent.

Avec le plan social, son employeur lui finance sa reconversion professionnelle : 1 an et demi de formations diverses dans une école pour tout apprendre de la restauration (pâtisserie, cuisine, œnologie, gestion des coûts, des matières, des personnels).

La reconversion a été une évidence, la restauration me permettait d'allier mon autre passion : le jazz. Les formations ont été capitales, c'est une erreur de se dire que l'on peut se mettre à la restauration du jour au lendemain. C'est juste faux et impossible. La cuisine n'est qu'une infime partie de ce travail.

Son associée Sophia travaille dans la restauration depuis toujours. Il a fallu apprendre à s'apprivoiser mais le duo fonctionne bien.

On se complète bien. Moi avec l'expérience et elle avec son métier précédent. Tout ce qui est "relation clientèle" est beaucoup plus évident pour elle.