Gironde : lancement du programme de développement du Rafale F4 à Dassault Mérignac

Florence Parly, en visite sur le site de Dassault Aviation à Mérignac, a annoncé le soutien de l'Etat au programme de développement du standard F4 du Rafale, dans le cadre de la loi de programmation militaire. Une nouvelle commande de 30 avions F4 a été passée par l'Etat, livrée entre 2027 et 2030.

Le contrat aura un impact important pour l'industrie aéronautique, l'emploi et la région Nouvelle Aquitaine", Florence Parly, ministre des Armées.

Bordeaux, France

En visite sur le site de Dassault Aviation à Mérignac ce matin, la ministre des Armées a annoncé le soutien du gouvernement au programme de développement du nouveau standard F4 du Rafale de Dassault Aviation, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025. 1,9 milliard d'euros seront versés par l'Etat dans cet objectif. La nouvelle version F4 de l'avion de combat, développée sur sept ans, sera davantage connectée que la précédente F3, qui est opérationnelle depuis peu. Elle est donc espérée plus compétitive. Le développement du standard F4 représente environ 2500 à 5000 emplois supplémentaires, directs et indirects, selon la ministre. Egalement, 30 nouveaux avions enrichis du standard F4 ont été commandés par l'Etat, pour une livraison entre 2027 et 2030.

La loi de programmation militaire représente près de 30 milliards d'investissement au total, dédiés au renouvellement du matériel militaire et à son développement.

A l'exportation, des commandes de 36 Rafale ont été passées par le Qatar et 36 autres par l'Inde. La ministre a officialisé la volonté de la France de participer à des appels d'offres lancés en Suisse et en Finlande.

Autre sujet abordé par Florence Parly, la finalisation du contrat d'études pour le SCAF, le Système de combat aérien futur. Un projet d'avion de combat franco-allemand, qui peine à décoller.