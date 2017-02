Gironde : le cuisiniste bordelais Discac construit sa nouvelle usine à Izon près de Libourne

Le projet a été officialisé ce mardi. Le fabricant de cuisines Discac, basé à Lormont dans l'agglomération bordelaise, va construire sa nouvelle unité de production à Izon dans le Libournais. 150 personnes devraient à terme y être employées.

Discac poursuit son développement. Il y a 3 ans, le fabricant de cuisines bordelais qui emploie 120 personnes avait racheté une société basée dans la Vienne et spécialiste de la découpe de panneaux. Une nouvelle étape importante se concrétise ce mardi avec l'officialisation de la construction d'une nouvelle usine à Izon, entre Bordeaux et Libourne. Le bâtiment de plus de 15.000 m2 verra le jour sur la zone d'activités d'Anglumeau. 14.000 m2 seront consacrés à la production, 1.300 m2 aux bureaux sur un terrain de 4 hectares. Le chantier sera réalisé par l'entreprise AGC, Atlantic Gascogne Construction. La livraison du bâtiment devrait intervenir au 1er trimestre 2018. 150 personnes devraient y être employées.