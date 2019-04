Gironde : le Département veut installer durablement le Reggae Sun Ska dans le Médoc

Le domaine de Nodris qui a accueilli le festival Reggae Sun Ska en 2018, pourrait devenir un lieu dédié à la culture, à l'agriculture et à l'économie sociale et solidaire. Le conseil départemental de la Gironde entend racheter la propriété située à Vertheuil dans le Médoc.

Vertheuil, France

Le site de Vertheuil dans le Médoc accueille déjà depuis 2018 le Reggae Sun Ska. Et le Département de la Gironde compte donner une place importante à la culture sur ce domaine de Nodris, en travaillant notamment avec le RACAM, le Réseau d’Acteurs Culturels et Artistiques du Médoc. Il s'agirait aussi d'élargir aux associations qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, mais aussi à l'agriculture. Jean-Luc Gleyze, le président du Département, propose de créer une régie départementale agricole, pour produire directement sur le site des fruits et légumes pour fournir les collèges et la restauration collective. Tout un projet que le Département envisage comme un "ballon d'essai", qui pourrait être reproduit ailleurs en Gironde.

Ce projet sera proposé par le Département lors de la prochaine séance plénière fin juin 2019. Montant estimé : 1,5 millions d'euros.

Le Département de la Gironde soutient l'émergence d'un projet de territoire sur le domaine de Nodris (43 hectares) depuis plusieurs années. Il a d'ailleurs souhaité l'inscrire dans le cadre du Contrat Ville d’équilibre signé en octobre 2018 entre le Département, la ville de Lesparre-Médoc et la communauté de communes du Médoc Cœur de Presqu’île.