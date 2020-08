Gironde : le ministre de l'Agriculture accueilli par des vignerons inquiets

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a visité les vignobles du Blayais et du Bourgeais ce samedi après-midi. L'occasion pour le nouveau ministre de couper une grappe de raisins et de montrer son soutien à la filière. A son arrivée à Teuillac, il a été accueilli par des viticulteurs en colère, inquiets pour le devenir de leurs exploitations.

Leur banderole est explicite : "No future", pas de futur. "On voudrait pouvoir vivre de notre métier !" lance Damien Labiche. "Mais là, on ne voit plus notre avenir." Il est viticulteur à Samonac mais aujourd'hui, il a peur pour son exploitation. "On est tous jeunes ici, on est tous installés, on est tous des vignerons, on croit tous à notre métier dur comme fer. Sauf qu'aujourd'hui on ne vit plus de notre métier. On croule sous les dettes, sous les charges de travail... On est tous dans des démarches environnementales, bio etc. Mais aujourd'hui on n'a plus les moyens de vivre." Le viticulteur conclut : "Aujourd'hui, il va y avoir des drames !"

On voudrait pouvoir vivre de notre métier mais là, on ne voit plus notre avenir ! Aujourd'hui, il va y avoir des drames ! - Damien Labiche viticulteur à Samonac

Des inquiétudes auxquelles le ministre a tenté de répondre. En réaffirmant d'abord qu'il faisait du secteur l'une de ses priorités : "Je me battrai corps et âme pour faire en sorte qu'à la fin des fins la rémunération augmente." Mais Julien Denormandie tempère : "Sauf qu'il faut qu'on joue sur tous les tableaux. [....] Il y a un problème de prix, il faut qu'on accepte de mieux payer nos agriculteurs. Alors c'est aussi une formation des consommateurs de faire comprendre qu'un vin d'ici, ce n'est pas la même qualité qu'un vin fait ailleurs. [...] Il faut que nous arrivions à faire comprendre ce que c'est que la qualité des produits français."

Enfin, il faut "se battre au niveau européen" affirme le ministre contre les "règles du jeux qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde".