Gironde : les allocataires du RSA pourront bientôt cumuler avec un emploi saisonnier

Gironde, France

Toucher le RSA et travailler en même temps : ce sera possible en Gironde à partir du 1er septembre. Le Conseil Départemental vient d'autoriser - pour certains métiers saisonniers en tension - les bénéficiaires du RSA à cumuler leur pension et un salaire.

Soulager des métiers en tension

Dans un premier temps, l’initiative est destinée à aider des filières en tension qui traditionnellement ont du mal à recruter en Gironde, comme les emplois saisonniers dans la viticulture, avec les vendanges qui approchent à grands pas. Pour l'instant, seuls ces emplois saisonniers dans la viticulture ou la cueillette sont concernés. Le Conseil Départemental de la Gironde - à la différence des voisins de Charente Maritime - a fait le choix d'exclure les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. "Ces secteurs sont en tension chez nous aussi c'est vrai", reconnait Denise Greslard Nédélec, la vice-présidente du département en charge des politiques d'insertion, "mais cela tient plus au comportement des entreprises elles-mêmes".

Redonner du pouvoir d'achat

La mesure va aussi permettre aux bénéficiaires du RSA ( 40 500 foyers en Gironde) d'améliorer leur pouvoir d'achat. Ils pourront pendant une durée légale de 2 mois maximum, consécutifs ou pas, cumuler leur pension et leur salaire de saisonnier. "Ce qui pour certains leur permettra d'atteindre le SMIC, sans faire tomber automatiquement leurs autres aides" précise Dénise Greslard Nédélec. "Cela les incitera aussi à remettre un pied dans la vie professionnelle, et pourquoi pas leur permettra de nouer des contacts pour un vrai retour à l'emploi..."

"Redonner du pouvoir d'achat" selon Denise Greslard Nédélec Copier

L'expérience sera menée pour cette période de vendanges et le département en fera un bilan à l'issue. Un numéro de téléphone spécial a été mis en place si vous êtes intéressé : 05.56.99.69.03