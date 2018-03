France Bleu Gironde : Vous, vous n’êtes pas très inquiet de la baisse annoncée de cette subvention, et des subventions en général ?

Pascal Maréchal : Absolument pas. Pour la simple et bonne raison, que ça fait quelques années que l’on travaille bien dans notre club, et qu’on en est moins dépendants.

Aujourd’hui, on ne peut plus espérer autant d’argent public. Et ça ne sert à rien d’aller se battre pour des choses qui n’aboutiront pas. L’objectif, c’est d’aller chercher d’autres ressources pour les compenser.

Le communiqué appelant à lutter contre la baisse des subventions

Lesquelles ?

On travaille beaucoup avec les entreprises. Et pourtant, on est dans un sport, l’escrime, qui n’est pas très populaire, ou alors tous les quatre ans, pendant les JO. On va chercher des entreprises pour qu’elles deviennent partenaires. Mais aussi avec des idées nouvelles. On fait par exemple des stages de cohésion dans les entreprises. Avec de l’escrime ancienne, même du sabre laser, comme dans Star Wars.

On s’est aussi inspiré des Anglo-saxons pour créer une vie de club. On a développé des repas à petit prix, avec l’aide d’un cuisinier au club le jeudi soir. Au club-house, les membres du club peuvent organiser des fêtes. On développe aussi l’accueil des familles monoparentales. Si le parent a envie de faire du sport, l’enfant va être aidé pour les devoirs en même temps par exemple. Il faut imaginer.

Mais ça marche aussi parce que c’est le BEC, parce que c’est Bordeaux… Ça marcherait dans un village de 150 habitants ?

Oui ! Pas forcément les mêmes idées, mais d’autres idées, c’est le système D. Imaginons, dans ce village de 150 habitants, qu’il y ait un club de pétanque. Ses membres travaillent dans des entreprises, qu’ils peuvent mobiliser. Il y a un boulanger au village, qui peut venir travailler avec le club.

Escrime à l'ancienne, repas du jeudi, sabres laser et tango-escrime

C’est facile de proposer ça plus largement ? On a l’impression que vous êtes le seul à penser ça

Le problème, c’est que nos Comités, nos Ligues sont à l’image de notre pays. Avec un système de mille-feuilles, et les clubs au bout. On a trop de strates, ça prend du temps, de l’argent, c’est compliqué.

Et dans les clubs ?

Les clubs vivent sur des structures trop identiques, pour 95% des cas. Ils s’appuient sur des bénévoles, mais il y en a de moins en moins. Ils demandent des subventions. Ils organisent des lotos, des tournois pour faire vivre le club… Et ils s’arrêtent là. Ces clubs-là vont avoir des difficultés quand les subventions vont se tarir. Il faut se professionnaliser, il en est encore temps.

Il faut garder le sport loisir dans le giron fédéral

Il y a un virage à prendre pour les clubs sportifs ?

Oui parce qu’il y a une désaffection aussi des français vers les sports traditionnels. Il y a beaucoup de nouveaux sports, de sports ludiques, sympas, qui ne nécessitent pas de la compétition tous les week-ends…

Mais il ne faut pas laisser partir ces gens. Il faut leur expliquer que l’aspect fédéral, de la licence est important. Il y a des réductions, des avantages… Nous par exemple, les gens ont une licence. Mais ils peuvent venir faire du sabre laser, bientôt du tango-escrime…

Et c’est compatible avec le sport de haut niveau, avec la quête de médailles olympiques ?

C’est le rêve de tout jeune de se dire que demain, il sera peut-être aux Jeux olympiques. Nous, avec cette dynamique, on a doublé nos licenciés en quatre ans. Donc on a des ressources via le prix des licences. Et avec ces ressources, on arrive à développer l’aspect loisir, et l’aspect compétiteur.