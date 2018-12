Gironde : les salariés de Ford Blanquefort se prononcent ce mardi sur l'offre de reprise de punch

Les 870 salariés de l'usine Ford de Blanquefort, menacée de fermeture, sont appelés à dire ce mardi après-midi en assemblée générale s'ils acceptent ou non le plan de Punch, seul candidat à la reprise. De son côté, la direction du groupe américain devrait rendre son avis définitif jeudi.

La guerre des nerfs se poursuit pour les 870 salariés de l'usine Ford de Blanquefort. Les représentants du personnel vont leur soumettre ce mardi après-midi en assemblée générale le plan de reprise déposé par le groupe belge Punch, le seul candidat sur les rangs. Ce plan était au centre de la réunion qui a duré plus de 5 heures ce lundi à Bercy, entre l'Intersyndicale, le repreneur potentiel et des membres des cabinets des Ministères de l'Economie et du Travail.

Cet accord, s'il est accepté par le personnel, sera ensuite transmis dans la soirée de mardi à la direction de Ford . L'Intersyndicale veut avoir l'avis de la base sur plusieurs points jugés litigieux. La CGT explique avoir essayé de préserver au maximum les acquis sociaux, mais Punch reste inflexible sur plusieurs points : le gel des salaires, la modulation du temps de travail pendant quatre ans, et trois jours de RTT en moins sur l'année.

Devant l'usine Ford de Blanquefort © Maxppp - Guillaume Bonnaud/ Sud-Ouest

Trois jours de RTT en suspens

C'est sur ce dernier point que la CGT veut l'avis de la base . "On verra si les salariés sont d'accord", explique Gilles Penel, secrétaire adjoint CGT du Comité d'Entreprise. "Nos adhérents nous ont dit qu'ils étaient prêts à faire cet effort", assure de son côté Jean-Marc Chavant, élu Force Ouvrière. Quant à Jean-Michel Caille, délégué CFE-CGC, il espère que "les salariés regarderont bien les choses en face, et qu'entre trois jours de RTT et le fait de maintenir leur emploi , ils n'auront aucun mal à choisir".

Les salariés sont assez réfléchis pour faire basculer la décision du bon côté - Jean Michel Caille, délégué CFE-CGC à l'usine Ford de Blanquefort

Ford changera-t-il d'avis?

Si le vote lors de l'AG ce mardi après-midi en positif, les syndicats pourront donc donner leur accord à ce plan de reprise. Mais rien ne dit que cela fera changer Ford d'avis. Le constructeur automobile américain a toujours dit jusqu'à présent que son plan social donnait plus de garanties aux salariés que le plan de reprise de Punch. Autrement dit : il préfère fermer le site plutôt que le céder. Ford doit donner son avis définitif lors de la réunion du CE prévue jeudi sur le site de Blanquefort.

Jean-Michel Caille, pour la CGC, se veut encore optimiste. "Cet accord peut encore faire bouger Ford. On verrait d'un très mauvais oeil qu'il se présente comme le champion de l'éthique sur le sol américain, et qu'il ferme une usine en Europe".

Philippe Poutou, devant l'usine Ford de Blanquefort, le 28 novembre © Maxppp - Guillaume Bonnaud/ Sud-Ouest

