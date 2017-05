Gironde : les viticulteurs dans l'attente après les coups de gel

Deux épisodes de gel à la fin du mois d'avril ont endommagé le vignoble bordelais. Pour évaluer les dégâts et envisager un accompagnement des viticulteurs touchés, la chambre de l'agriculture a organisé une mission d'évaluation avant la réunion de crise prévue ce vendredi.

Les 20, 21 puis 27 et 28 avril le gel a touché le vignoble bordelais. S'il est difficile pour l'heure de dresser un bilan précis, la chambre d'agriculture de la Gironde estime à plus de 50% la part du vignoble bordelais touché. Alors ce mercredi, la chambre d'agriculture de la Gironde a organisé une matinée sur le terrain pour évaluer les dégâts en visitant plusieurs exploitations du Castillonais, de l'Entre-deux-mers et des Graves.

Des parcelles touchées inégalement

L'objectif : entendre les viticulteurs pour comprendre leurs attentes et mieux les accompagner après ces épisodes de gel, troisième épisode d'importance après 2007 et 1991. La plupart des exploitants refusent la fatalité. "Je n'ai que 27 ans, si je commence à baisser les bras, soupire Guillaume Le Moing, qui a pourtant perdu près de 50% de ses 34 hectares. Cela fait bizarre d'avoir des secteurs où les vignes sont magnifiques, et d'autres où tout a gelé, cela ne donne pas trop envie de s'en occuper".

Guillaume Le Moing était assuré, ce qui est loin d'être le cas de tous les viticulteurs. Maintenant que le mal est fait, tous demandent à être accompagnés pour se relever plus rapidement : chômage technique partiel, étalement des subventions ou des aides, c'est par exemple ce que réclame Céline Wlostowicer, elle-même viticultrice et présidente de la cave coopérative Sauveterre-Blasimon-Espiet.

Quoi qu'il en soit, les vendanges sont encore loin. Les viticulteurs gardent espoir de pouvoir sauver une partie de leur vignes. Philippe Sendrey par exemple qui a lui perdu plus de 60% de ses 13 hectares de Sauternes : "On espère pouvoir sauver environ 20%, enfin, si la météo nous aide un peu". La réunion de crise prévue ce vendredi avec la chambre d'agriculture, la préfecture et tous les acteurs de la filière doit permettre d'apporter des solutions rapides aux viticulteurs touchés.