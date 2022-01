Gironde : malgré le covid, le secteur touristique girondin rebondit

Malgré la crise sanitaire, le bilan de la saison touristique en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement en Gironde est plutôt encourageant. Selon un sondage de Gironde Tourisme, 39% des professionnels du secteur sont satisfaits de l'année 2021 et 37% déclarent même être très satisfaits.

Le littoral séduit en toutes saisons

C'est sur le littoral que ces professionnels sont les plus heureux Les touristes sont venus tout au long de l'année et pas seulement en été mais y compris lors des mois les moins cléments. Une évolution des pratiques due à la crise sanitaire. Après des mois de restrictions, les touristes souhaitent de plus en plus s'écarter des villes dès qu'ils le peuvent. Résultat, en Gironde ce sont les professionnels du littoral qui ont pu profiter de cette évolution.

Le bilan 2021 est plutôt positif même si l'on est très loin des taux de fréquentation de 2019, c'est essentiellement grâce à une clientèle française. Cette année "59% des Français sont partis en vacances et/ou week-end au cours des mois de juillet et août et 89% de leurs séjours se sont déroulés en France".

La clientèle étrangère manque à l'appel

Les touristes préfèrent également trouver une destination proche de chez eux et souvent hors des villes. Résultat, le tourisme urbain lui, est à la traine. "8 professionnels sur 10 à Bordeaux et dans la métropole font part d’une diminution. Avec un parc hôtelier dont le poids est prépondérant à Bordeaux et dans la métropole bordelaise (près de 75% de l’offre hôtelière départementale), les hôteliers estiment à 71% que la clientèle étrangère est en recul par rapport à l’an dernier" à cause des contraintes sanitaires entre les destinations. Mais grâce à l'allègement de certaines mesures, le retour des touristes étrangers, commence à s'opérer.

2022 s'annonce bien si le Covid ne joue pas les trouble-fête

C'est plutôt de bon augure pour cette année 2022. En Gironde 6 professionnels sur 10 sont optimistes sur l'évolution du tourisme sur les 6 prochains mois. Mais à 46% les restaurateurs déclarent être en revanche inquiets et anticipent une baisse de leurs chiffre d'affaires sur la même période. En cause, l'incertitude que fait planer le covid-19 et le potentiel retour de restrictions qui empêcheraient les Girondins de consommer.

Bonne nouvelle pour les prochaines semaines. À l'aube des vacances de février, les professionnels de l’hôtellerie ont déjà le sourire aux lèvres puisque de très nombreuses réservations sont déjà réalisées. La location privée type logement airbnb, est elle aussi de plus en plus plébiscitée.