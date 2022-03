Gironde : Milan Noir, la marque de trousse de toilette made in Aquitaine

Du 11 au 13 mars se tient le salon du Made in France au Palais des Congrès de Bordeaux. Un événement en partenariat avec France Bleu Gironde. Parmi les exposants, on retrouve la société Milan Noir, spécialisée dans les trousses de toilette Made in Aquitaine. À l'origine de cette société, vous imaginez sûrement un maroquinier et bien non, c'est un électricien Girondin. Son nom, c'est Jérôme Griffoul et l'histoire de son invention est d'autant plus surprenante.

Milan noir : "pour s'envoler l'esprit libre"

Habitué des voyages en avion à cause de son travail, et surtout des contrôles douaniers qu'il passe à répétition, il décide sur un coup de tête de créer une trousse de toilette dotée d'une pochette transparente pour faciliter les contrôles. Très rapidement, la trousse séduit, à tel point qu'en 2019 elle est récompensée par deux fois au concours Lépine. Par la suite, Jérôme Griffoul décide de laisser de côté son métier d'électricien pour créer sa maroquinerie qu'il appelle "Milan Noir".

La trousse de toilette Phileas contient une ouverture à plat et une poche transparente pour faciliter les contrôles douaniers à l'aéroport. - Roseline Gauchet

Un objet conçu au Pays-Basque

Par la suite, il sort une première trousse de toilette appelée Philéas. Un produit entièrement conçu en France, avec des peaux de vachettes venues d'Italie, et le respect d'un savoir-faire artisanal ancestral. Les cuirs sont tannés au Pays Basque, cousues mains, Bichonnés, astiqués. À la manœuvre, plusieurs fournisseurs locaux comme la tannerie Rémy Carriat (Pays-Basque), qui travaille le cuir depuis 1927, le coton Bio de chez Lartigue (Pays-Basque), ou encore l'entreprise façon cuir de Laressor (Pays-Basque). La laine utilisée pour le feutre, elle, est conçue dans le Tarn par une entreprise labellisée Patrimoine vivant.

La maroquinerie Milan Noir conçoit l'ensemble de ses produits au Pays-Basque. - Roseline Gauchet

Une maroquinerie qui veut s'implanter encore un peu plus sur le territoire

Avec les deux années de crises sanitaires, la filiale a beau avoir le cuir épais, elle n'a pas encore réussi à trouver une boutique sur Bordeaux. Elle aimerait s'installer dans un atelier bordelais pour pouvoir concevoir directement ses produits sur place, avec l'idée de former des jeunes directement au métier. Car il faut savoir que la profession de maroquinier recrute. L'autre objectif : confectionner ces trousses de toilettes en partenariat avec des ateliers de coutures de réinsertion. Exemple : celui proposé par Darwin qui est déjà partenaire de l'entreprise. Seul petit bémol que l'on peut trouver à ces trousses de toilettes : il faudra compter 400 à 500 euros pour vous en procurer une.